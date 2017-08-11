БРЕСТ, 12 авг — Sputnik. Людмила вместе с мужем и детьми прогуливалась субботним утром по набережной. Пока мама и папа отдыхали в тени, их дочка и сын купались в фонтане.

"Хотелось бы, чтобы лето было летом, чтобы было тепло и комфортно. Но, какое есть, такое есть. Мы едим мороженое и гуляем возле фонтана — так и спасаемся от жары. Дети чувствуют себя нормально, им хорошо. А на работе у нас тяжело, конечно, но тоже спасаемся. Кондиционеры у нас есть, вентиляторы. В это время надо быть, наверное, поближе к воде. Но, к сожалению, у нас пока не получается выбраться на озера или на речку", — рассказала Людмила.



© Sputnik / Дмитрий Босак. Людмила с дочкой Леной пришли на фонтан

Сидим под кондиционерами и вентиляторами

Екатерина и Роман сегодня стали мужем и женой. Это утро они тоже проводят на набережной — фотографируются под знойным солнцем.

"Мы ожидали, что сегодняшний день будет таким жарким. Но пока это не настолько ощутимо, потому что еще утро, даже фотографироваться пока не тяжело. Но я думаю, что мы еще прочувствуем жару. Это лето вообще аномальное. Если получается, мы ездим на речку, а дома и на работе сидим под кондиционерами и вентиляторами", — поделилась невеста.



© Sputnik / Дмитрий Босак. Молодожены Екатерина и Роман фотографируются на набережной

Прячусь в теньке или в гараже

Давид проводит утро выходного дня на антивандальных тренажерах. Парень выходит заниматься спортом независимо от погоды.

"Заниматься вышел прямо под солнцем — это ужасно. Но выхожу, потому что поддерживать физическую форму — это уже рефлекторно, и все равно, какая погода. Когда такая температура, я набираю воду и ставлю охлаждаться в морозильник. В теньке прячусь или в гараже — там в яме прохладно. В гараже, допустим, плюс 31 градус внутри, а если на жару выйти будет плюс 40. Здесь мы практически не купаемся. Обычно ездим на родину в Грузию. Но этим летом не получилось, потому что поступал в университет", — сообщил парень.



© Sputnik / Дмитрий Босак. Давид занимается на тренажерах под палящим солнцем

Кваса продается больше

Ирина в такие дни выступает в роли спасателя. Женщина продает квас в центре города.

"Мне нормально в такую погоду. Кваса больше продается, люди больше пить хотят. Я под зонтиком все время работаю, уже привыкла. По выходным хожу купаться. Дома все окна и балкон открываю, и все время хожу в душ", — рассказала продавец.



© Sputnik / Дмитрий Босак. Ирина продает людям холодный квас

Жду, когда пойдет дождь

Студентка Надежда переносит это лето тяжело. Девушка редко выходит на улицу днем.



© Sputnik / Дмитрий Босак. Надежда носит с собой воду и веер

"Мне очень тяжело в такую погоду. На улицу выйти невозможно, в общественном транспорте дышать нечем. Спасаюсь только тем, что постоянно принимаю душ, ношу с собой воду и веер. Днем ничего не могу делать, жду восьми-девяти вечера, и тогда занимаюсь делами по дому, готовкой, появляется аппетит и настроение. Жду, когда пойдет дождь", — надеется Надежда.