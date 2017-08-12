Кубинских врачей обучают имплантировать протезы полового члена

МИНСК, 12 авг — Sputnik. Профессионалы в области здравоохранения Кубы начали практиковать операции по имплантации протезов полового члена последнего поколения, сообщает Prensa Latina .



© Pixabay Швед умер после операции по увеличению половых органов

Согласно данным кубинского информагентства, обучение специалистов новой технике проводится при участии итальянских специалистов и проходит в Центральной клинике Сера Гарсия (Clínica Central Cira García) в Гаване. Проект возглавляет Габриэль Антонини (Gabrielle Antonini), уролог и сотрудник университета Sapienza в Риме.

"Целью проекта является реализация программы по обучению других врачей в стране, чтобы они смогли выполнять этот тип операции", — пояснил Антонини изданию.

По словам уролога, эта система протезирования была разработана в начале 1940-х годов и усовершенствована на протяжении многих лет. Модель, которая на данный момент вводится в эксплуатацию на Кубе, последнего поколения и предполагает использование антибиотика, что снижает риск послеоперационных инфекций.

Пациенты, среди которых наиболее востребовано такое лечение, это те, у кого был колоректальный рак или рак предстательной железы, есть проблемы сосудистой системы или какая-то деформация полового члена, а также больные сахарным диабетом или мужчины с плохими привычками, как, например, курение, сказал врач агентству.

Антонини отметил, что "даже в Европе недостаточно глубоко исследована тема протезов полового члена".

"Многие мужчины страдают от эректильной дисфункции, но не могут решить проблему, потому что они ничего не знают о протезировании", — сказал Антонини.

Эта инициатива, реализуемая на Кубе, направлена ​​на создание международного справочного центра и продвижение нового урологического хирургического лечения во всей Латинской Америке.