Как минчане спасались от жары: очереди в аквапарках и полные пляжи

МИНСК, 13 авг — Sputnik. Минчане, спасаясь от субботней жары, заполнили все близлежащие водоемы и оккупировали столичные аквапарки, сообщает Sputnik.

Минувшая суббота выдалась самым жарким днем этого лета — температура воздуха превысила 30 градусов, а в Минске столбик термометра поднялся до отметки в 35. Из-за аномальной жары был объявлен "оранжевый" уровень опасности.

Жарко очень сильно, но я терплю так, как будто это последняя жара в жизни. — Дэйли Минск (@Daily_minsk) 12 августа 2017 г.

Спасаясь от зноя, жители столицы поспешили поближе к воде. Так, пляжи Минского моря были заполнены с самого утра и до позднего вечера.

Отвезите на Минское море, накормите меня шашлыком. — Алёшка (@darvin_darnel) 12 августа 2017 г.

Но и в самой столице было где спрятаться от палящего солнца. Аквапарк "Лебяжий" едва справлялся с наплывом посетителей. В очередях стояли сотни желающих провести субботний день на водных аттракционах. Традиционно многолюдно в этот день было в аквапарке Dreamland.

Тем же, кому не хватило места на пляже или в аквапарках, охлаждались в домашних ваннах — во многих районах Минска до сих отключена горячая вода.

К слову, специалисты советуют в такую погоду не выходить на улицу без надобности, а также воздержаться от поездок за рулем. Кроме того, нужно употреблять много жидкости, но ни в коем случае алкоголь. Также следует надевать головные уборы.

По информации синоптиков, в воскресенье жара начнет спадать. Лишь в отдельных районах Беларуси воздух прогреется до 34 градусов. По юго-восточной половине страны ожидается не более 30, в Минске температура воздуха составит 24 градуса, ожидается небольшой дождь.