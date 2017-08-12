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Как минчане спасались от жары: очереди в аквапарках и полные пляжи

13.08.2017 10:43 — Новости Общества | Sputnik Беларусь  
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МИНСК, 13 авг — Sputnik. Минчане, спасаясь от субботней жары, заполнили все близлежащие водоемы и оккупировали столичные аквапарки, сообщает Sputnik.

Минувшая суббота выдалась самым жарким днем этого лета — температура воздуха превысила 30 градусов, а в Минске столбик термометра поднялся до отметки в 35. Из-за аномальной жары был объявлен "оранжевый" уровень опасности.

Спасаясь от зноя, жители столицы поспешили поближе к воде. Так, пляжи Минского моря были заполнены с самого утра и до позднего вечера.

Но и в самой столице было где спрятаться от палящего солнца. Аквапарк "Лебяжий" едва справлялся с наплывом посетителей. В очередях стояли сотни желающих провести субботний день на водных аттракционах. Традиционно многолюдно в этот день было в аквапарке Dreamland.

Тем же, кому не хватило места на пляже или в аквапарках, охлаждались в домашних ваннах — во многих районах Минска до сих отключена горячая вода.

К слову, специалисты советуют в такую погоду не выходить на улицу без надобности, а также воздержаться от поездок за рулем. Кроме того, нужно употреблять много жидкости, но ни в коем случае алкоголь. Также следует надевать головные уборы.

По информации синоптиков, в воскресенье жара начнет спадать. Лишь в отдельных районах Беларуси воздух прогреется до 34 градусов. По юго-восточной половине страны ожидается не более 30, в Минске температура воздуха составит 24 градуса, ожидается небольшой дождь. 

 
Теги: Минск
 
 
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МИНСК, 13 авг — Sputnik. Минчане, спасаясь от субботней жары, заполнили все близлежащие водоемы и оккупировали столичные аквапарки, сообщает Sputnik. Минувшая суббота...

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