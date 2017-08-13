Олег Новицкий передал музею флаг Беларуси, который брал на орбиту

МИНСК, 13 авг — Sputnik. Космонавт Олег Новицкий передал фонду Музея современной белорусской государственности вещи, которые брал с собой на орбиту, прозвучало в эфире телеканала "Беларусь 1".

Среди презентов — именной костюм, спасательные средства и национальный флаг Беларуси.

Этой новостью Олег Новицкий поделился со своими подписчиками в Instagram.

"Вчера передал личные вещи, побывавшие со мной в космосе, и вещи, имеющие отношение к космическому полету, в Музей современной белорусской государственности", — написал он.

Накануне Новицкий посетил Академию наук, где оценил успехи белорусских ученых в области космонавтики, прозвучало в эфире телеканала.

В "Главном эфире" также сообщили, что в ближайших планах у Олега Новицкого — участие в 31-м Международном конгрессе ассоциации участников космических полетов, проходящем в сентябре 2018 года в Беларуси.