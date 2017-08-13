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Олег Новицкий передал музею флаг Беларуси, который брал на орбиту
13.08.2017 22:46 — Новости Общества | Sputnik Беларусь
МИНСК, 13 авг — Sputnik. Космонавт Олег Новицкий передал фонду Музея современной белорусской государственности вещи, которые брал с собой на орбиту, прозвучало в эфире телеканала "Беларусь 1".
Среди презентов — именной костюм, спасательные средства и национальный флаг Беларуси.
Этой новостью Олег Новицкий поделился со своими подписчиками в Instagram.
"Вчера передал личные вещи, побывавшие со мной в космосе, и вещи, имеющие отношение к космическому полету, в Музей современной белорусской государственности", — написал он.
Накануне Новицкий посетил Академию наук, где оценил успехи белорусских ученых в области космонавтики, прозвучало в эфире телеканала.
В "Главном эфире" также сообщили, что в ближайших планах у Олега Новицкого — участие в 31-м Международном конгрессе ассоциации участников космических полетов, проходящем в сентябре 2018 года в Беларуси.
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Среди подарков, которые космонавт отдал фонду, есть его именной костюм и спасательные средства.
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