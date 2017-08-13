Третьи сутки сохраняются очереди из фур на выезд из Беларуси в Литву

МИНСК, 14 авг — Sputnik. Почти 700 большегрузных автомобилей стоят в очередях на выезд из Беларуси в Литву и Латвию, на польском направлении очереди в пунктах пропуска отсутствуют, данная информация по состоянию на 8:00 14 августа размещена на официальном сайте Государственного пограничного комитета Беларуси.

Очереди на белорусско-литовской границе начали образовываться в пятницу, в минувшее воскресенье в очередях на выезд из РБ стояли уже более 700 фур.



© Sputnik Александр Липовец Литовские таможенники столкнулись с проблемами на всей границе

Как и в предыдущие сутки, больше всего фур стоит на выезде из Беларуси в Литву в пункте пропуска "Каменный Лог" — почти 300 грузовиков. В пункте пропуска "Котловка" — 100, "Беняконях" более 80 авто, в "Привалке" — 55.

На Латвийском направлении также есть очереди из большегрузвов, но в разы меньше, в "Григоровщине" — 20, в "Урбанах" 75.

Также по данным сайта ГПК, появились очереди на выезд из Беларуси легковых автомобилей на польском направлении — в трех пунктах пропуска — стоит в очереди около 500 легковых авто. В "Брузгах" — 120, в "Берестовице" — 50, в "Бресте" (Варшавский мост) 120.

Согласно информации пограничников, очередей на выезд из Беларуси из легковых автомобилей на литовском и латвийском направлении нет, но пользователи соцсетей написали, что они стоят в очередях на нейтральной территории.

Очереди на белорусско-литовской границе начали образовываться в пятницу , когда у литовских таможенников на всех пунктах пропуска случился сбой в программном обеспечении. Все большегрузы как на въезд, так и на выезд на данный момент оформляются в ручном режиме. Устранить неполадки должны до 17 августа.