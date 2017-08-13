МИНСК, 14 авг — Sputnik. ГО "Минское городское жилищное хозяйство" проведет во вторник прямую телефонную линию, сообщили Sputnik в организации.

Белорусские чиновники регулярно проводят "прямые" телефонные линии. Многие граждане уверены: после такого обращения к чиновникам вопросы могут решиться куда быстрее.

Востребованы и телефонные линии с коммунальными организациями. Так, 15 августа можно будет позвонить в ГО "Минское городское жилищное хозяйство" — вопросы примет замгендиректора по идеологии Алексей Герасимчик.

На общение с гражданами в МГЖХ отвели два часа: звонить можно будет с 10:00 до полудня. Телефон "прямой линии" — 8 (017) 306 23 09.

Следующая "прямая линия" столичных коммунальщиков состоится 29 августа — ее проведет заместитель генерального директора по эксплуатации жилфонда и производственным вопросам Юрий Кукашук.

Уже в субботу 19 августа проведет прямую линию и "главный коммунальщик" страны — глава профильного министерства Александр Терехов.