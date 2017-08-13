ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Минские коммунальщики проведут во вторник "прямую линию"

14.08.2017 10:00 — Новости Общества | Sputnik Беларусь  
Размер текста:
A
A
A

МИНСК, 14 авг — Sputnik. ГО "Минское городское жилищное хозяйство" проведет во вторник прямую телефонную линию, сообщили Sputnik в организации.

Минские коммунальщики проведут во вторник "прямую линию"
© YouTube / Андрей Казека
Очевидцы засняли "гейзер" кипятка, бивший в окна дома в Малиновке

Белорусские чиновники регулярно проводят "прямые" телефонные линии. Многие граждане уверены: после такого обращения к чиновникам вопросы могут решиться куда быстрее.

Востребованы и телефонные линии с коммунальными организациями. Так, 15 августа можно будет позвонить в ГО "Минское городское жилищное хозяйство" — вопросы примет замгендиректора по идеологии Алексей Герасимчик.

На общение с гражданами в МГЖХ отвели два часа: звонить можно будет с 10:00 до полудня. Телефон "прямой линии" — 8 (017) 306 23 09.

Следующая "прямая линия" столичных коммунальщиков состоится 29 августа — ее проведет заместитель генерального директора по эксплуатации жилфонда и производственным вопросам Юрий Кукашук.

Уже в субботу 19 августа проведет прямую линию и "главный коммунальщик" страны — глава профильного министерства Александр Терехов.

 
Теги: Минск
 
 
Ссылка на источник 64
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Гражданам на жалобы и вопросы отведены два часа - звонки будут приниматься с 10 утра до полудня.

Комментарии

 
Новости дня
Новости общества
 
Журналист добивается наказания чиновника за то что тот препятствовал выполнению его работы
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость

Новости Общества

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

Архив (Новости Общества)

Самое читаемое за неделю
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2017 21.by
Яндекс.Метрика