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Баттл Oxxxymiron и Гнойного собрал более 3 млн просмотров

14.08.2017 10:55 — Новости Общества | Sputnik Беларусь  
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МИНСК, 14 авг — Sputnik. Новый выпуск рэп-баттла Versus Battle с участием Оксимирона и Гнойного собрал более трех миллионов просмотров в первые часы после публикации на платформе YouTube.

Versus Battle — популярное интернет-шоу, которое выходит на YouTube. В выпусках "баттлов" между собой соревнуются разные хип-хоп артисты. Всего у роликов на канале около 390 миллионов просмотров.

Баттл Oxxxymiron и Гнойного собрал более 3 млн просмотров
© AP/ Chris Pizzello/Invision/AP
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Выпуск с участием Oxxxymiron и Гнойного был самым ожидаемым за последнее время: ролик был давно анонсирован, но опубликовали его на YouTube ночью с 13 на 14 августа.

Всего за несколько часов после публикации баттла между Oxxxymiron и Гнойным его посмотрели свыше трех миллионов человек. Многие выпуски Versus Battle собирали подобное количество просмотров неделями.

Бьет рекорды новый выпуск шоу и по обсуждаемости в социальных сетях — несмотря на то, что победил в баттле рэпер Гнойный, многие с этим не согласны и отстаивают Оксимирона.

Oxxxymiron и Гнойный — популярные российские хип-хоп исполнители. Настоящее имя первого — Мирон Федоров, он закончил Оксфорд. Подробности биографии рэпера Гнойного публике неизвестны.

 
Теги: Минск
 
 
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Всего за девять часов после появления видео на YouTube ролик набрал свыше 75 тысяч комментариев пользователей.

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