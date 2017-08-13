СК предъявил обвинение Федыничу обвинение и запретил покидать Минск

МИНСК, 14 авг — Sputnik. Следственный комитет предъявил обвинение главе Белорусского профсоюза работников радиоэлектронной промышленности (РЭП) Геннадию Федыничу, ему грозит до семи лет лишения свободы с конфискацией имущества, сообщили в СК.



© Sputnik/ Виктор Толочко Главбуху профсоюзов РЭП Комлику предъявлено обвинение

В начале августа КГК Беларуси передал в Следственный комитет уголовное дело в отношении должностных лиц профсоюза РЭП , которые подозреваются в неуплате налогов.

"Руководителю Белорусского профсоюза работников радиоэлектронной промышленности Федыничу предъявлено обвинение по ч.2 ст. 243 (Уклонение от уплаты налогов) Уголовного кодекса", — сообщили Sputnik в понедельник в Следственном комитете Беларуси.

По словам собеседников агентства, в отношении Федынича применена мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.

На минувшей неделе обвинение было предъявлено главному бухгалтеру Белорусского профсоюза РЭП Игорю Комлику , он также обвиняется в неуплате налогов, он находится в СИЗО.