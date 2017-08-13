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СК предъявил обвинение Федыничу обвинение и запретил покидать Минск

14.08.2017 11:41 — Новости Общества | Sputnik Беларусь  
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МИНСК, 14 авг — Sputnik. Следственный комитет предъявил обвинение главе Белорусского профсоюза работников радиоэлектронной промышленности (РЭП) Геннадию Федыничу, ему грозит до семи лет лишения свободы с конфискацией имущества, сообщили в СК.

СК предъявил обвинение Федыничу обвинение и запретил покидать Минск
© Sputnik/ Виктор Толочко
Главбуху профсоюзов РЭП Комлику предъявлено обвинение

В начале августа КГК Беларуси передал в Следственный комитет уголовное дело в отношении должностных лиц профсоюза РЭП, которые подозреваются в неуплате налогов.

"Руководителю Белорусского профсоюза работников радиоэлектронной промышленности Федыничу предъявлено обвинение по ч.2 ст. 243 (Уклонение от уплаты налогов) Уголовного кодекса", — сообщили Sputnik в понедельник в Следственном комитете Беларуси.

По словам собеседников агентства, в отношении Федынича применена мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.

На минувшей неделе обвинение было предъявлено главному бухгалтеру Белорусского профсоюза РЭП Игорю Комлику, он также обвиняется в неуплате налогов, он находится в СИЗО.

 
Теги: Минск
 
 
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Второму фигуранту дела о неуплате налогов профсоюзами РЭП, главбуху Комлику, обвинение было предъявлено на минувшей неделе, он находится в СИЗО.

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