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СК предъявил обвинение Федыничу обвинение и запретил покидать Минск
14.08.2017 11:41 — Новости Общества | Sputnik Беларусь
МИНСК, 14 авг — Sputnik. Следственный комитет предъявил обвинение главе Белорусского профсоюза работников радиоэлектронной промышленности (РЭП) Геннадию Федыничу, ему грозит до семи лет лишения свободы с конфискацией имущества, сообщили в СК.
© Sputnik/ Виктор Толочко
В начале августа КГК Беларуси передал в Следственный комитет
"Руководителю Белорусского профсоюза работников радиоэлектронной промышленности Федыничу предъявлено обвинение по ч.2 ст. 243 (Уклонение от уплаты налогов) Уголовного кодекса", — сообщили Sputnik в понедельник в Следственном комитете Беларуси.
По словам собеседников агентства, в отношении Федынича применена мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.
На минувшей неделе обвинение было предъявлено главному
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Второму фигуранту дела о неуплате налогов профсоюзами РЭП, главбуху Комлику, обвинение было предъявлено на минувшей неделе, он находится в СИЗО.
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