|
Фотофакт: как дети ради селфи свешиваются с балконов
14.08.2017 12:07 — Новости Общества | Sputnik Беларусь
МИНСК, 14 авг — Sputnik. Подросток ради фотографии перелез через балкон 26 этажа и повис на перекладинах, соответствующий снимок у себя в социальных сетях опубликовала минская пиарщица Елена Крашевская.
Инцидент произошел в одном из микрорайонов белорусской столицы в воскресенье.
"Вот так вчера развлекались чьи-то дети в наших дворах. Классика жанра — один висит, второй снимает. Родители, будьте внимательны. 26 этаж", — прокомментировала фото сама Крашевская.
Информации о том, пострадали ли несовершеннолетние после такой "забавы", на данный момент нет. Однако трагедии из-за стремления сделать "классную фотографию" в Беларуси происходят часто. Так, в мае
Нередки и трагедии, связанные с падением детей и подростков из окон и балконов. Эксперты призывают родителей внимательнее следить за своими детьми и напоминать им о правилах безопасного поведения.
Читайте по теме:
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
В соцсетях активно обсуждают подростков, которые ради "классной" фотографии устроили фотосессию, свесившись с балкона на 26 этаже.
|
Архив (Новости Общества)
Комментарии