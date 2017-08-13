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Фотофакт: как дети ради селфи свешиваются с балконов

14.08.2017 12:07 — Новости Общества | Sputnik Беларусь  
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МИНСК, 14 авг — Sputnik. Подросток ради фотографии перелез через балкон 26 этажа и повис на перекладинах, соответствующий снимок у себя в социальных сетях опубликовала минская пиарщица Елена Крашевская.

Фотофакт: как дети ради селфи свешиваются с балконов
© Sputnik/
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Инцидент произошел в одном из микрорайонов белорусской столицы в воскресенье.

"Вот так вчера развлекались чьи-то дети в наших дворах. Классика жанра — один висит, второй снимает. Родители, будьте внимательны. 26 этаж", — прокомментировала фото сама Крашевская.

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Информации о том, пострадали ли несовершеннолетние после такой "забавы", на данный момент нет. Однако трагедии из-за стремления сделать "классную фотографию" в Беларуси происходят часто. Так, в мае мужчина погиб на столичной МКАД — он также хотел сделать селфи. Несколько лет назад девушка попала в больницу с серьезными ожогами после того, как хотела сделать фотографию на крыше поезда.

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Нередки  и трагедии, связанные с падением детей и подростков из окон и балконов. Эксперты призывают родителей внимательнее следить за своими детьми и напоминать им о правилах безопасного поведения.

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Теги: Минск
 
 
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В соцсетях активно обсуждают подростков, которые ради "классной" фотографии устроили фотосессию, свесившись с балкона на 26 этаже.

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