ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Убийство 14-летней школьницы: подозреваемый направлен на экспертизу

14.08.2017 12:15 — Новости Общества | Sputnik Беларусь  
Размер текста:
A
A
A

МИНСК, 14 авг — Sputnik. Следователи пока не предъявили обвинение фигуранту дела об убийстве школьницы из Молодечненского района, он отправлен на стационарную экспертизу, сказали в СК.

Убийство 14-летней школьницы: подозреваемый направлен на экспертизу
© Sputnik / Сергей Пушкин.
В Вязынке похоронили убитую школьницу

Сообщение о том, что в Молодечненском районе убита школьница, СК распространил 2 августа, по подозрению в совершении данного преступления был задержан 24-летний минчанин. Главным следственным управлением продолжается расследование уголовного дело по факту убийства с особой жестокостью несовершеннолетней жительницы.

"В отношении подозреваемого в совершении данного преступления 24-летнего минчанина назначена стационарная сексолого-психолого-психиатрическая экспертиза, проведение которой осуществляет Государственный комитет судебных экспертиз", — сообщила Sputnik в понедельник официальный представитель Следственного комитета Юлия Гончарова.

По ее словам, к подозреваемому применена мера пресечения — заключение под стражу.

"Следует отметить, что достоверными данными о том, что имело место еще и изнасилование следствие в настоящий момент не располагает", — отметила Гончарова.

Школьницу разыскивали как без вести пропавшую с вечера субботы 29 июля.

 
Теги: Минск
 
 
Ссылка на источник 44
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Следствие не располагает достоверными данными, была ли убитая школьница изнасилована, заявили в СК.

Комментарии

 
Новости дня
Новости общества
 
в Днепре под Жлобином рыбаки выловили гигантского сома
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость

Новости Общества

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

Архив (Новости Общества)

Самое читаемое за неделю
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2017 21.by
Яндекс.Метрика