|
Убийство 14-летней школьницы: подозреваемый направлен на экспертизу
14.08.2017 12:15 — Новости Общества | Sputnik Беларусь
МИНСК, 14 авг — Sputnik. Следователи пока не предъявили обвинение фигуранту дела об убийстве школьницы из Молодечненского района, он отправлен на стационарную экспертизу, сказали в СК.
© Sputnik / Сергей Пушкин.
Сообщение о том, что в Молодечненском районе убита школьница,
"В отношении подозреваемого в совершении данного преступления 24-летнего минчанина назначена стационарная сексолого-психолого-психиатрическая экспертиза, проведение которой осуществляет Государственный комитет судебных экспертиз", — сообщила Sputnik в понедельник официальный представитель Следственного комитета Юлия Гончарова.
По ее словам, к подозреваемому применена мера пресечения — заключение под стражу.
"Следует отметить, что достоверными данными о том, что имело место еще и изнасилование следствие в настоящий момент не располагает", — отметила Гончарова.
Школьницу разыскивали как без вести пропавшую с вечера субботы 29 июля.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Следствие не располагает достоверными данными, была ли убитая школьница изнасилована, заявили в СК.
|
Архив (Новости Общества)
Комментарии