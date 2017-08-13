Убийство 14-летней школьницы: подозреваемый направлен на экспертизу

МИНСК, 14 авг — Sputnik. Следователи пока не предъявили обвинение фигуранту дела об убийстве школьницы из Молодечненского района, он отправлен на стационарную экспертизу, сказали в СК.



© Sputnik / Сергей Пушкин. В Вязынке похоронили убитую школьницу

Сообщение о том, что в Молодечненском районе убита школьница, СК распространил 2 августа , по подозрению в совершении данного преступления был задержан 24-летний минчанин . Главным следственным управлением продолжается расследование уголовного дело по факту убийства с особой жестокостью несовершеннолетней жительницы.

"В отношении подозреваемого в совершении данного преступления 24-летнего минчанина назначена стационарная сексолого-психолого-психиатрическая экспертиза, проведение которой осуществляет Государственный комитет судебных экспертиз", — сообщила Sputnik в понедельник официальный представитель Следственного комитета Юлия Гончарова.

По ее словам, к подозреваемому применена мера пресечения — заключение под стражу.

"Следует отметить, что достоверными данными о том, что имело место еще и изнасилование следствие в настоящий момент не располагает", — отметила Гончарова.

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