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Первый звонок в школах Минска прозвенит 1 сентября
14.08.2017 13:00 — Новости Общества | Sputnik Беларусь
МИНСК, 14 авг — Sputnik. Первый звонок в столичных школах, гимназиях и лицеях прозвенит 1 сентября в 9:00, сообщил в понедельник глава комитета по образованию Мингорисполкома Михаил Мирончик.
© Sputnik Владимир Астапкович
Первый звонок традиционно проходит 31 августа или 1 сентября — решения о конкретной дате принимают местные комитеты по образованию.
По решению столичных чиновников, первый звонок 2017 года прозвенит 1 сентября в 9:00 во всех столичных учреждениях среднего образования. Как отметил глава комитета по образованию Мирончик, первый урок во всех учреждениях пройдет на тему "Беларусь — мая Айчына".
Также минским школьникам расскажут о 950-летии Минска и проведут мероприятия, посвященные юбилею города.
В прошлом году первый звонок прозвучал 31 августа, а первый урок 1 сентября назывался "Нам мир завещано беречь".
К началу нового учебного года готово практически все: уже известно, что школьники будут начинать уроки в девять утра, а домашней работы будет меньше. Утверждены и
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Белорусские региона сами принимают решение о том, когда проводить первый урок - 31 августа или 1 сентября.
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