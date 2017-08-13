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Федыничу предъявлено обвинение, он стал невыездным

14.08.2017 14:09 — Новости Общества | БДГ  
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Главе профсоюза РЭП Геннадию Федыничу официально предъявлено обвинение в неуплате налогов.

Как сообщила сегодня официальны представитель Следственного комитета Юлия Гончарова, председателю  независимого профсоюза работников радиоэлектронной промышленности предъявлено обвинение. Сообщается, что речь идет о части 2 ст. 243 (уклонение от  уплаты налогов).

В отношении Федынича применена мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.

Расследование дела продолжается. В качестве обвиняемых привлечено два лица - руководитель и главных бухгалтер”, - отметила Гончарова.

Напомним, что 11 августа стало известно о предъявлении обвинения главному бухгалтеру профсоюза РЭП Игорю Комлику также по ч. 2 ст. 243 Уголовного кодекса (уклонение от уплаты налогов в особо крупном размере). 

2 августа, Финансовая милиция Департамента Финрасследований КГК по Минску провела обыски в минском офисе профсоюза РЭП, а также дома у главного бухгалтера профсоюза Игоря Комлика, главы РЭП Геннадия Федынича и Натальи Пичужкиной, экс-редактора сайта praca-by.info. Эксперты в интервью БДГ заявили о том, что дело против независимых профсоюзов - политическое.

 
Теги: Минск
 
 
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Главе профсоюза РЭП Геннадию Федыничу официально предъявлено обвинение в неуплате налогов.

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