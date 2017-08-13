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Федыничу предъявлено обвинение, он стал невыездным
14.08.2017 14:09 — Новости Общества | БДГ
Главе профсоюза РЭП Геннадию Федыничу официально предъявлено обвинение в неуплате налогов.
Как сообщила сегодня официальны представитель Следственного комитета Юлия Гончарова, председателю независимого профсоюза работников радиоэлектронной промышленности предъявлено обвинение. Сообщается, что речь идет о части 2 ст. 243 (уклонение от уплаты налогов).
В отношении Федынича применена мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.
“Расследование дела продолжается. В качестве обвиняемых привлечено два лица - руководитель и главных бухгалтер”, - отметила Гончарова.
Напомним, что 11 августа
2 августа, Финансовая милиция Департамента Финрасследований КГК по Минску
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Главе профсоюза РЭП Геннадию Федыничу официально предъявлено обвинение в неуплате налогов.
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