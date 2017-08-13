Федыничу предъявлено обвинение, он стал невыездным

Главе профсоюза РЭП Геннадию Федыничу официально предъявлено обвинение в неуплате налогов.

Как сообщила сегодня официальны представитель Следственного комитета Юлия Гончарова, председателю независимого профсоюза работников радиоэлектронной промышленности предъявлено обвинение. Сообщается, что речь идет о части 2 ст. 243 (уклонение от уплаты налогов).

В отношении Федынича применена мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.

“Расследование дела продолжается. В качестве обвиняемых привлечено два лица - руководитель и главных бухгалтер”, - отметила Гончарова.

Напомним, что 11 августа стало известно о предъявлении обвинения главному бухгалтеру профсоюза РЭП Игорю Комлику также по ч. 2 ст. 243 Уголовного кодекса (уклонение от уплаты налогов в особо крупном размере).