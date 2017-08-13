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Первый канал показал выпуск "Пусть говорят" без Малахова

14.08.2017 14:27 — Новости Общества | Sputnik Беларусь  
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МИНСК, 14 авг — Sputnik. Российский Первый канал показал в эфире на Дальний Восток популярную программу "Пусть говорят", который провел ведущий Дмитрий Борисов.

Первый канал показал выпуск "Пусть говорят" без Малахова
© Sputnik / Виктор Толочко
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Слухи об уходе Малахова с поста ведущего "Пусть говорят" появились в начале августа — предполагается, что он уйдет на телеканал "Россия 1". Впрочем, пока ни руководство Первого канала, ни ВГТРК не комментирует эту информацию.

В воскресенье телеканала анонсировал новый выпуск "Пусть говорят", посвященного Малахову и главной интриге телесезона — останется ли ведущий на канале. Уже днем в понедельник шоу показали в эфире на Дальний Восток.

В ходе передачи, которую провел Дмитрий Борисов, звезды вспоминали яркие моменты "Пусть говорят" с участием Малахова и желали ему успеха. В конце же передачи Борисов задался вопросом о том, может ли он говорить о дальнейшей судьбе шоу, акцентировав внимание на том, что Малахов собирается в декретный отпуск.

"Главная интрига раскроется уже завтра", — заключил Борисов.

Таким образом, на данный момент неизвестно, останется ли Малахов ведущим "Пусть говорят" и уйдет ли он с Первого канала или действительно просто отправится в декретный отпуск. Многие предполагают, что вечером в понедельник по московскому времени выйдет несколько иная версия программы, в которой уже будет дан ответ на вопрос о судьбе Малахова.

Новый выпуск "Пусть говорят" уже опубликовали фанаты шоу в социальных сетях и на сервисе YouTube.

 
Теги: Минск
 
 
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Ведущий нового выпуска шоу Дмитрий Борисов в конце эфира сказал, что интрига о том, вернется ли Андрей Малахов в шоу, раскроется завтра.

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