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Лондонский Биг-Бен замолчит на четыре года
14.08.2017 15:17 — Новости Общества | Sputnik Беларусь
МИНСК, 14 авг — Sputnik. Колокол на знаменитой башне Биг-Бен в Лондоне с 21 августа замолчит на четыре года, говорится в
© AP/ Tim Ireland
14-тонный колокол замолкнет ради безопасности рабочих — на будущей неделе в башне начнется ремонт. Решение начать реставрацию сейчас принято в связи с результатами инспекции часов: выяснилось, что в ремонте нуждаются маятник, сам механизм и, собственно, башня. Несмотря на предстоящий работы, часы не остановятся, а колокол будет звонить "в особые моменты", например на Новый год.
"То, что Биг-Бен умолкнет, станет важной вехой проекта по реставрации башни. Ремонтные работы обеспечат сохранность часов на долгие годы", — заявил хранитель больших часов Стив Джаггс.
Кроме того, ремонтники должны будут отмыть и починить циферблаты часов, один из которых все же оставят открытым. Сообщается, что Биг-Беном займется команда специалистов из разных стран, а стоимость ремонта составит 29 миллионов фунтов стерлингов, выплаты будут произведены из бюджета парламента.
"Публику приглашают отметить этот важный момент и собраться на Парламентской площади, чтобы услышать последний перед возвращением в 2021 году бой Биг-Бена", — сказал Джаггс.
Ремонт никак не повлияет на работу часов — они, как и прежде будут показывать, точное время.
Колокол Биг-Бена работал почти без перерывов 157 лет. Последний раз на профилактику механизмы закрывали в 2007 году, серьезный ремонт проводился более 30 лет назад — в середине 1980-х.
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До этого колокол звонил каждые 15 минут на протяжении последних 157 лет, традиция нарушалась четыре года назад во время похорон бывшего премьер-министра Маргарет...
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