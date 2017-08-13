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Лондонский Биг-Бен замолчит на четыре года

14.08.2017 15:17 — Новости Общества | Sputnik Беларусь  
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МИНСК, 14 авг — Sputnik. Колокол на знаменитой башне Биг-Бен в Лондоне с 21 августа замолчит на четыре года, говорится в заявлении Палаты общин британского парламента.

Лондонский Биг-Бен замолчит на четыре года
© AP/ Tim Ireland
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14-тонный колокол замолкнет ради безопасности рабочих — на будущей неделе в башне начнется ремонт. Решение начать реставрацию сейчас принято в связи с результатами инспекции часов: выяснилось, что в ремонте нуждаются маятник, сам механизм и, собственно, башня. Несмотря на предстоящий работы, часы не остановятся, а колокол будет звонить "в особые моменты", например на Новый год.

"То, что Биг-Бен умолкнет, станет важной вехой проекта по реставрации башни. Ремонтные работы обеспечат сохранность часов на долгие годы", — заявил хранитель больших часов Стив Джаггс.

Кроме того, ремонтники должны будут отмыть и починить циферблаты часов, один из которых все же оставят открытым. Сообщается, что Биг-Беном займется команда специалистов из разных стран, а стоимость ремонта составит 29 миллионов фунтов стерлингов, выплаты будут произведены из бюджета парламента.

"Публику приглашают отметить этот важный момент и собраться на Парламентской площади, чтобы услышать последний перед возвращением в 2021 году бой Биг-Бена", — сказал Джаггс.

Ремонт никак не повлияет на работу часов — они, как и прежде будут показывать, точное время.

Колокол Биг-Бена работал почти без перерывов 157 лет. Последний раз на профилактику механизмы закрывали в 2007 году, серьезный ремонт проводился более 30 лет назад — в середине 1980-х.

 
Теги: Минск
 
 
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До этого колокол звонил каждые 15 минут на протяжении последних 157 лет, традиция нарушалась четыре года назад во время похорон бывшего премьер-министра Маргарет...

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