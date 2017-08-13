Неухоженную библию XVIII века изъяли у белоруски, ехавшей из Украины

МИНСК, 14 авг — Sputnik. Таможенники пресекли попытку провоза старинной библии через украинско-белорусскую границу на территорию ЕАЭС, сообщили Sputnik в понедельник в Государственном таможенном комитете Беларуси.

Инцидент произошел в пункте пропуска "Александровка" (Гомельская область). При досмотре ехавшей автобусом Киев — Мозырь гражданки Беларуси в ее личных вещах была обнаружена библия в деревянном переплете.

Сотрудники таможни направили книгу на экспертизу, которая подтвердила, что библия является раритетным изданием — примерно конца XVIII — начала XIX веков, что является культурной ценностью.

В ГТК отметили, что поверх оригинальной обложки была наклеена кустарная, кожаная, некоторые страницы отсутствовали, на многих были следы загрязнений и повреждений.

Гомельская таможня начала административный процесс по ч. 1, ст. 14,5 Административного кодекса Беларуси, книга была изъята. В таможенном комитете подчеркнули, что печатные издания, которым более 100 лет, относятся к культурным ценностям и подлежат таможенному декларированию.