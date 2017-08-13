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Неухоженную библию XVIII века изъяли у белоруски, ехавшей из Украины
14.08.2017 15:35 — Новости Общества | Sputnik Беларусь
МИНСК, 14 авг — Sputnik. Таможенники пресекли попытку провоза старинной библии через украинско-белорусскую границу на территорию ЕАЭС, сообщили Sputnik в понедельник в Государственном таможенном комитете Беларуси.
Инцидент произошел в пункте пропуска "Александровка" (Гомельская область). При досмотре ехавшей автобусом Киев — Мозырь гражданки Беларуси в ее личных вещах была обнаружена библия в деревянном переплете.
Сотрудники таможни направили книгу на экспертизу, которая подтвердила, что библия является раритетным изданием — примерно конца XVIII — начала XIX веков, что является культурной ценностью.
В ГТК отметили, что поверх оригинальной обложки была наклеена кустарная, кожаная, некоторые страницы отсутствовали, на многих были следы загрязнений и повреждений.
Гомельская таможня начала административный процесс по ч. 1, ст. 14,5 Административного кодекса Беларуси, книга была изъята. В таможенном комитете подчеркнули, что печатные издания, которым более 100 лет, относятся к культурным ценностям и подлежат таможенному декларированию.
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Издание было оклеено в кустарную кожаную обложку поверх оригинальной деревянной, многие страницы были подпорчены, некоторые - отсутствовали.
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