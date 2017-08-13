За школьные обеды можно будет платить по безналу

МИНСК, 14 авг — Sputnik. Возможность оплачивать питание в школах Минска по безналичной форме появится уже с 1 сентября, сообщил на оперативном совещании в Мингорисполкоме в понедельник глава комитета по образованию Михаил Мирончик.

Оплачивать школьные обеды родители до сих пор должны были наличными: или сами передавать в школу, или через детей. Многие критиковали такой подход — если ребенку дать деньги, он их может потратить совсем не на обеды.

Уже с нового учебного года родители учеников минских школ и гимназий смогут платить за обеды по безналичному расчету при помощи системы ЕРИП.

Сейчас идет формирование списков обучающихся для присвоения каждому из них личного кода.

Стоимость школьных обедов в 2017/2018 учебном году еще не определена Совмином. В прошлом году нормы затрат в среднем варьировались от 1,97 до 3,38 рубля в день. Таким образом, в месяц школьное питание обходилось в среднем в сумму от 23 до 45 долларов США в эквиваленте.