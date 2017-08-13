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Оператор life:) объяснил отмену услуги смс-билета в метро
14.08.2017 17:25 — Новости Общества | Sputnik Беларусь
МИНСК, 14 авг — Sputnik. Белорусский сотовый оператор life:) пояснил причину отказа от действовавшей с 2014 года услуги получения билета в столичном метрополитене по смс-сообщению.
© Sputnik / Виктор Толочко
Минское метро в понедельник объявило о том, что с 1 сентября услуга получения смс-билета в метро больше будет недоступна. Sputnik обратился за комментарием к сотовому оператору life:), который обеспечивал покупку билетов в подземку через смс.
"Услуга "SMS-билет" была запущена оператором еще в 2014 году. Это было своевременным удобным решением для тех, кто часто ездит в метро и не хочет подолгу стоять в очереди за жетоном. Положительно оценивая рост популярности сервиса, life:) выступил с инициативой к другим операторам поддержать идею и присоединиться, чтобы сервисом смогли пользоваться абоненты других сетей", – сообщили Sputnik в мобильном операторе.
По словам собеседников агентства, инициатива не нашла поддержки.
"Поэтому в связи с тем, что сервисом могло пользоваться только ограниченное число людей, было принято решение приостановить его оказание", – заключили в life:).
Стоимость получения смс-билета в метро равнялась покупке обычного жетона в кассах метрополитена – 60 копеек.
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В life:) пояснили отказ от услуги SMS-билет тем, что другие операторы не поддержали идею.
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