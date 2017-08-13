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Кочанова недовольна дворами на окраинах Минска

14.08.2017 17:53 — Новости Общества | Sputnik Беларусь  
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МИНСК, 14 авг — Sputnik. Вопросы есть к содержанию территорий на окраинах Минска, заявила в понедельник на совещании в столичном исполкоме глава Администрации президента Беларуси Наталья Кочанова.

Кочанова недовольна дворами на окраинах Минска
© Sputnik / Виктор Толочко
Кочанова потребовала довести среднюю зарплату в Минске до $700

Кочанова в понедельник поучаствовала в оперативном совещании столичной мэрии, где высказалась не только о необходимости довести среднюю зарплату в Минске до 700 долларов США к декабрю, но и затронула вопрос благоустройства города.

"Как показал объезд, к содержанию территорий в центре столицы вопросов нет. Чего не скажешь о дворовых территориях на окраинах", – заявила Кочанова.

Руководитель Администрации президента напомнила: все гости Минска признают город красивым и чистым, но "нужно порядок дошлифовать — есть проблемные места".

Необходимо властям Минска также держать на контроле ситуацию вокруг недостроенных зданий и решать оперативно все возникающие вопросы.

"Выполнение поставленных Минску задач реально – потенциал у столицы значительный", – заключила Кочанова.

 
Теги: Минск
 
 
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Руководительница Администрации президента уверена, что выполнение поставленных столице задач реально.

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