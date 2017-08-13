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Статкевичу дали 15 суток ареста и штраф за митинги против "Запад- 2017"
14.08.2017 18:24 — Новости Общества | Sputnik Беларусь
МИНСК, 14 авг — Sputnik. Оппозиционный политик Николай Статкевич осужден на 15 суток ареста за несанкционированную уличную акцию против проведения в Беларуси российско-белорусских военный учений "Запад-2017", сообщил
3 июля, когда в Беларуси отмечается государственный праздник День Независимости, Статкевич принял активное участие в несанкционированном митинге на Октябрьской площади в Минске. Данную уличную акцию оппозиция провела с целью публичного обсуждения отмены военных учений "Запад-2017".
"9 августа в суде Ленинского района Минска состоялось рассмотрение административного дела в отношении Статкевича за участие в мирной акции протеста 3 июля. Ему назначено 15 суток", — сказано в сообщении, размещенном на сайте центра.
По данным правозащитников, дело было рассмотрено в отсутствие обвиняемого, постановление суда Статкевич получил по почте.
Они также сообщили, что согласно решению суда, срок 15 суток будет отсчитываться с момента задержания статкевич, пока политик находится на свободе.
По данным правозщитников, был еще один заочный суд по делу Статкевича. 5 июля суд Советского района города Минска назначил Статкевичу штраф в размере 50 базовых величин за повторное участие в несанкционированном митинге в Минске на "Военном кладбище". Тематика уличной акции также — белорусско-российские военные учения.
Учения "Запад-2017" пройдут на белорусских военных полигонах в сентябре.
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Суды проходили без участия обвиняемого, политик пока не водворен и ИВС, он находится на свободе.
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