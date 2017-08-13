МИНСК, 14 авг — Sputnik. Оппозиционный политик Николай Статкевич осужден на 15 суток ареста за несанкционированную уличную акцию против проведения в Беларуси российско-белорусских военный учений "Запад-2017", сообщил незарегистрированный в Беларуси правозащитный центр "Весна" .

3 июля, когда в Беларуси отмечается государственный праздник День Независимости, Статкевич принял активное участие в несанкционированном митинге на Октябрьской площади в Минске. Данную уличную акцию оппозиция провела с целью публичного обсуждения отмены военных учений "Запад-2017".

"9 августа в суде Ленинского района Минска состоялось рассмотрение административного дела в отношении Статкевича за участие в мирной акции протеста 3 июля. Ему назначено 15 суток", — сказано в сообщении, размещенном на сайте центра.

По данным правозащитников, дело было рассмотрено в отсутствие обвиняемого, постановление суда Статкевич получил по почте.

Они также сообщили, что согласно решению суда, срок 15 суток будет отсчитываться с момента задержания статкевич, пока политик находится на свободе.

По данным правозщитников, был еще один заочный суд по делу Статкевича. 5 июля суд Советского района города Минска назначил Статкевичу штраф в размере 50 базовых величин за повторное участие в несанкционированном митинге в Минске на "Военном кладбище". Тематика уличной акции также — белорусско-российские военные учения.

Учения "Запад-2017" пройдут на белорусских военных полигонах в сентябре. 15 августа в республику прибудут российские военные для участия в подготовительных учениях .