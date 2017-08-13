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Белэнерго предупредило белорусов об электриках-мошенниках
14.08.2017 19:03 — Новости Общества | Sputnik Беларусь
МИНСК, 14 авг — Sputnik. Мошенники, выдающие себя за сотрудников энергосбыта, обманывают белорусов, заключая с ними договора на оказание платных услуг, сообщили Sputnik в пресс-службе ГПО "Белэнерго".
© Sputnik Виталий Аньков
"Мошенники, прикрываясь репутацией энергоснабжающих организаций (Минскэнерго, Гомельэнерго, Витебскэнерго и т.д.), навязывают гражданам оказание таких услуг как: замеры напряжения в электрической сети, проверка правильности работы счетчика, замена автоматических выключателей, после якобы "бесплатного" осмотра предлагают заключить договор на оказание платных услуг", — рассказали в "Белэнерго".
Собеседники агентства, обратились к гражданам с просьбой быть более бдительными и не поддаваться на уловки мошенников. Кроме того, в "Белэнерго" обратили внимание, что сотрудники "Энергосбыта" при посещении потребителей должны быть одеты в спецодежду и иметь при себе удостоверение сотрудника данной организации.
"Удостоверение должно содержать следующую информацию: номер, Ф.И.О. сотрудника, структурное подразделение, в котором работает сотрудник, должность, срок действия удостоверения, фотографию", — добавили в "Белэнерго".
На удостоверении также должна быть печать. И еще один момент, на который акцентировали внимание в "Белэнерго", сотрудники "Энергосбыта" не предлагают заключить договор "на месте" на оказание услуг.
В "Белэнерго" посоветовали, если все же мошенники пришли к вам в дом, необходимо незамедлительно обращаться в милицию.
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В последнее время появились случаи обмана граждан мошенниками, представляющимися работниками энергосбыта и электросетей.
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