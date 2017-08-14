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Интрига не разрешилась: на "Первом" не рассказали, остается ли Малахов

14.08.2017 21:36 — Новости Общества | Sputnik Беларусь  
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МИНСК, 14 авг – Sputnik. Российский "Первый канал" в понедельник не раскрыл интригу о том, будет ли Андрей Малахов и дальше вести шоу "Пусть говорят".

Интрига не разрешилась: на "Первом" не рассказали, остается ли Малахов
© Sputnik Екатерина Чеснокова
Первый канал показал выпуск "Пусть говорят" без Малахова

Слухи об уходе Малахова появились в начале августа – предполагается, что он уйдет на телеканал "Россия 1". Впрочем, пока ни руководство "Первого канала", ни ВГТРК не комментирует эту информацию.

Разрешиться интрига должна была в понедельник с новым выпуском "Пусть говорят", однако точной информации о судьбе Малахова на "Первом" так и не появилось.

Вел передачу Дмитрий Борисов, а главной темой этого выпуска стала работа Малахова на канале и истории, которые он рассказывал в своем шоу телезрителям. В конце выпуска Борисов так и не сказал, будет ли Малахов и дальше вести шоу.

"Все сейчас ждут, что скажу я, здесь должна быть развязка. А что я могу сказать с учетом всех новостей последних дней, с учетом того, что Андрей готовится стать папой, что у моего друга совсем скоро появится ребенок. Андрей, береги себя и своих близких. А самое интересное у нас будет завтра. Дождемся", – заключил Борисов.

Такая же версия "Пусть говорят" была показана и днем для зрителей Дальнего Востока, однако фанаты надеялись, что в прайм-тайм выпустят шоу с иной финальной репликой.

Будет ли Малахов вести "Пусть говорят", или его место окончательно занял Борисов, станет известно уже во вторник после следующего выпуска шоу.

 
Теги: Новости, Минск
 
 
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Последний выпуск "Пусть говорят" вел Дмитрий Борисов, однако пока не известно, кто будет ведущим шоу дальше.

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