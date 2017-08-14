Большинство школ Беларуси готовы к началу нового учебного года

МИНСК, 14 авг – Sputnik. Около 90% школ Беларуси готовы к началу нового учебного года, сообщила в эфире телеканала ОНТ замглавы управления среднего образования профильного ведомства Ирина Каржова.



© Sputnik Алексей Куденко За школьные обеды можно будет платить по безналу

Первые звонки прозвенят в школах 1 сентября, также уже известна и тема первого урока в 2017/2018 учебном году – "Беларусь – мая Айчына".

По данным Минобразования, к новому учебному году уже готовы около 90% школ – их проверяют специальные комиссии до 20 августа.

"Смотрели готовность в целом: завершение капитального ремонта и текущего, создание безопасных условий для организации образовательного процесса, наличие необходимых учебных материалов, педагогических кадров, которые готовы приступить к образовательному процессу", – сообщила представитель ведомства телеканалу ОНТ.

Всего 1 сентября откроют двери 3063 школы, в том числе две новые – в Минске и Кричеве.

Уже утверждены учебные программы, по которым будут учиться школьники в новом году – они отличаются от прошлогодних. Также получат ученики и новые пособия по ряду предметов.