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Окей, Sputnik: как восстановить документы об образовании?

15.08.2017 07:08 — Новости Общества | Sputnik Беларусь  
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Sputnik продолжает отвечать на вопросы читателей. Так, минчанка Констанция обратилась в редакцию с вопросом: как можно восстановить школьный аттестат?

Вопрос выдачи дубликата документа об образовании в Беларуси четко регламентирован указом президента республики Александра Лукашенко от 26 апреля 2010 №200. Для удобства читателей приводим основную информацию.

Чтобы восстановить утерянный аттестат о базовом или среднем образовании гражданину необходимо обращаться в свою школу, гимназию или лицей. С собой для этого надо иметь заявление с указанием причин утраты документа, удостоверяющий личность документ и подтверждение оплаты пошлины. Такой же набор бумаг необходимо подавать и для восстановления иных документов об образовании — как в государственных, так и в частных УО.

Стоимость восстановления аттестата равняется 0,1 базовой величины — 2,3 рубля по состоянию на августа 2017-го. Восстановить диплом ссуза или вуза в два раза дороже — 0,2 базовые величины. А вот дубликат приложения к документу об образовании или об обучении должен выдаваться учреждениями образования бесплатно.

Перед тем, как идти оплачивать в банк, обязательно удостоверитесь, что вам сказали код платежа в бюджет помимо остальных банковских данных. А то рискуете выяснять это в очереди.

Восстановить аттестат или университетский диплом должны, согласно указу, в течение 15 дней с момента подачи заявления. Однако срок может быть увеличен до месяца — если организации придется обращаться в иные госорганы.

Если у вас есть вопросы для рубрики "Окей, Sputnik" — присылайте их на office@sputnik.by или пишите в комментариями под этим материалом.

 
 
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В случае утраты школьного аттестата за восстановление придется заплатить 2,3 рубля, а диплома из вуза - 4,6.

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