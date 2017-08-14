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День отца: в Беларуси может появиться новый праздник

15.08.2017 09:51 — Новости Общества | Sputnik Беларусь  
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МИНСК, 15 авг — Sputnik. Госорганы и общественные организации поддержали инициативу учредить в Беларуси День отца, сообщила заместитель начальника отдела народонаселения гендерной и семейной политики Министерства труда и социальной защиты Марина Артеменко.

Вопрос введения нового государственного праздника обсуждался в рамках Национального плана действий по обеспечению гендерного равенства на 2017-2020 годы. Госорганы и общественные организация, после многочисленных опросов, поддержали такое нововведение.

День отца: в Беларуси может появиться новый праздник
© Sputnik / Виктор Толочко
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Центр социологических и политических исследований Белорусского государственного университета проводил опрос о целесообразности введения в Беларуси Дня отца. За это высказались 43,7% участников соцопроса, который провел. Более 30% респондентов считают, что День отца можно праздновать неофициально.

А вот когда будут отмечать День отца в Беларуси, пока не решено. Многие предлагают объединить праздник с Международным днем отца, который отмечается в третье воскресенье июня.

Первой праздновать день отца предложила миссис Додд из штата Вашингтон в США, чей отец, Уильям Смарт, самостоятельно вырастил шестерых детей, потеряв жену. Впервые празднование состоялось 19 июня 1910 года. Инициатор праздника хотела выразить признательность своему отцу, а в его лице — всем заботливым отцам Америки, участвующим в воспитании детей.

Национальным праздником этот день в США стал в 1966 году, в год, когда президент США Линдон Джонсон объявил третье воскресенье июня национальным праздником. А позже и другие страны приняли этот день как дату чествования отцов.

В Беларуси дата проведения дня отца хоть и не закреплена официально, но уже пять лет подряд в столичном парке Горького отцы и дети присоединяются к международному празднику. Впервые в Минске акция для пап прошла в июне 2013 года, вызвала интерес посетителей и с тех пор повторяется ежегодно.

 
Теги: Минск
 
 
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Вероятнее всего праздник будут отмечать в третье воскресенье июня в Международный день отца.

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