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ГУВД подтвердило факт задержания российского психолога Козлова
15.08.2017 10:08 — Новости Общества | Sputnik Беларусь
МИНСК,15 авг — Sputnik. Минская милиция подтвердила информацию о том, что в Беларуси задержан известный российский психолог Михаил Козлов.
"Данный гражданин задержан, находится в одном из райотделов органов внутренних дел Минска. Поступило заявление о том, что его подозревают в мошенничестве", — сказали Sputnik в ГУВД Мингорисполкома.
Ранее его помощники заявили СМИ, что его подозревают в торговле людьми.
Информация о задержании в Минске автора тренингов личностного роста, гражданина России Козлова появилась во вторник утром со ссылкой на представителя команды психолога.
По словам помощников коуча, задержание Козлова производили оперативники подразделений по наркоконтролю и противодействию торговле людьми, он был задержан о время тренинга в Минске.
В аудитории, где шел тренинг, присутствовало более 30 человек.
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По информации правоохранительных органов, российский коуч подозревается в мошенничестве.
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