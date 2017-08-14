День археолога: закон защищает, но памятники все равно уничтожают

С какими сложностями сталкиваются археологи в своей работе, разбирался корреспондент Sputnik Станислав Андросик.



© Фото: Віталь Сідаровіч, асабісты архіў В Беларуси впервые нашли полностью сохранившиеся "молоты Тора"

Для защиты исторического наследия страны был принят указ №485 об археологических исследованиях. Чем указ угрожает "черным копателям", рассказали историки.

Законодательный акт, призванный остановить грабеж исторического наследия "любителями археологии", на сегодняшний день почти не выполняется, утверждают специалисты.

"Черные археологи" как работали в полях, так и работают. И кроме "черных копателей" еще и юридические лица, которые вовсю трудятся без официального обследования территорий строительства", — рассказал старший научный сотрудник Института истории НАН Беларуси Максим Чернявский.

По словам ученого, "черные копатели" забирают самое интересное, все "блестящее" на памятниках археологии, но сами памятники остаются. Разрушают их, несмотря на президентский указ, юридические лица, когда строят дороги, линии электропередач и трубопроводы.

Максим Чернявский объясняет это тем, что при проведении работ не проводится археологических исследований объектов надлежащим образом.

"Законодательство по юридическим лицам и археологическим исследованиям перед стройкой буксует, так как все еще нет вразумительного наказания. А нет наказания — все плюют на законодательство", — констатировал он.

Сегодня складывается ситуация, когда никто не контролирует должным образом порядок реализации и аренды металлоискателей.

Руководитель археологической практики исторического факультета БГУ Виталий Сидорович говорит, что с принятием указа №485 ситуация не слишком изменилась.

"После принятия указа "черные копатели" немного притихли, но теперь, видя, что указ, а теперь и Кодекс о культуре, никто выполнять не собирается, снова осмелели. "Работают" почти в тех же масштабах, как и раньше", — рассказал археолог.

Проблемным остается вопрос организации охраны памятников археологии и определения их статуса.