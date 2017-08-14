Серия краж из аптек совершена в Беларуси: задержаны двое россиян

МИНСК, 15 авг — Sputnik. Первомайский (города Минска) районный отдел завершил расследование уголовного дела в отношении двух граждан России, которые обвиняются в совершении серии краж, сообщили Sputnik во вторник в Следственном комитете Беларуси.

Первое хищение было совершено 13 апреля в аптеке по улице Руссиянова в Минске, затем аналогичные преступления были совершены в Могилеве, Бресте, Бобруйске, Витебске.



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"Расследование завершено, материалы уголовного дела переданы прокурору для направления в суд. Обвиняемым инкриминируется восемь эпизодов хищений из аптек Беларуси", — сообщила Sputnik во вторник официальный представитель Следственного комитета Беларуси Юлия Гончарова.

Она также рассказала о схеме совершения данных преступлений.

По ее словам, 30-летний россиянин заходил в аптеки, отвлекал продавца, просил его принести лекарство — чтобы кассовый аппарат остался без присмотра. "Когда (продавец — Sputnik) покидала помещение торгового зала аптеки, звонил 33-летнему подельнику", — сказала Гончарова. Потом подельник незаметно входил в помещение аптеки через главный вход, похищал выручку и покидал здание, рассказала собеседник Sputnik.

В аптеке по улице Селицкого в Минске заведующая заметила преступные намерения одного из обвиняемых, перекрыла выход из помещения. Злоумышленники начали действовать открыто и скрылись с места совершения преступления с похищенными денежными средствами, сказала Гончарова.

Следствием данный факт был квалифицирован как грабеж. Фигурантам дела предъявлено обвинение в совершении семи краж и грабежа из аптек Минска, Могилева, Бреста, Бобруйска, Витебска. Обвиняемые заключены под стражу. Установленный следствием ущерб составил более 6 000 белорусских рублей, сказал официальный представитель СК.