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"Замена Малахова" Борисов празднует во вторник день рождения

15.08.2017 11:32 — Новости Общества | Sputnik Беларусь  
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МИНСК, 15 авг — Sputnik. Российский телеведущий Дмитрий Борисов празднует во вторник свой 32-й день рождения, а за день до праздника он появился в эфире в передаче "Пусть говорят".

Выпуск шоу "Пусть говорят" в понедельник был особенно интересен из-за появившихся слухов об уходе ведущего Андрея Малахова с "Первого канала". Последнее шоу вел Дмитрий Борисов, которого раньше можно было видеть в вечерних новостях. Однако интрига о судьбе Малахова так и не раскрылась, зато оказалось, что на следующий день после эфира у Борисова день рождения.

Борисову исполнилось 32 года, на "Первом канале" он работает уже 11 лет, до этого активно сотрудничал с радио "Эхо Москвы". В 2017-м Борисов был также одним из ведущих "Прямой линии с Владимиром Путиным".

После появления Борисова в роли ведущего "Пусть говорят" в его социальных сетях появилось много новых подписчиков. Многие пишут и высказывают свои впечатления о том, как молодой ведущий справился с ответственным заданием вести самое рейтинговое шоу на российском ТВ.

Будет ли Борисов и дальше вести "Пусть говорят" станет известно уже днем во вторник, когда второй в сезоне выпуск нового шоу покажут в эфире на Дальний Восток — за несколько часов до "прайм-тайма".

 
Теги: Минск
 
 
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В понедельник в эфир российского "Первого канала" вышла передача "Пусть говорят", которую вел Дмитрий Борисов.

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