МИНСК, 15 авг — Sputnik. Суд Фрунзенского района Минска 16 августа огласит приговор двум топ-менеджерам ООО "Футбольный клуб "Сквич" отцу и сыну Павловым, сообщили в Минском городском суде.

Информацию о возбуждении уголовного дела и задержании известного застройщика домов на Бельского и в Каменной Горке, который "увел" 14 миллиардов неденоминированных рублей у дольщиков, огласил Комитет государственного контроля в конце 2015 года. Расследование проводил Следственный комитет Беларуси.

"16 августа в 16:00 суд Фрунзенского района Минска огласит судебное постановление по уголовному делу в отношении двух фигурантов данного дела", — сообщили Sputnik во вторник в суде.

Там уточнили, что основному фигуранту предъявлено обвинение по ч. 4 ст. 210 "Хищение", по ч. 3 ст. 424 "Злоупотребление властью или служебными полномочиями" Уголовного кодекса Беларуси, младшему фигуранту предъявлено обвинение по ч. 2 ст. 17, ч. 3 ст. 424.

Как сообщили в правоохранительных органах, топ-менеджеры клуба обвиняются в совершении преступлений в ходе строительства клубом многоэтажных жилых домов в Минске. В отношении фигурантов было возбуждено более 30 уголовных дел, которые объединены в одно производство.