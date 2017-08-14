﻿ Топ-менеджерам ФК "Сквич" суд огласит приговор 16 августа. 21.by
ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Топ-менеджерам ФК "Сквич" суд огласит приговор 16 августа

15.08.2017 11:57 — Новости Общества | Sputnik Беларусь  
Размер текста:
A
A
A

МИНСК, 15 авг — Sputnik. Суд Фрунзенского района Минска 16 августа огласит приговор двум топ-менеджерам ООО "Футбольный клуб "Сквич" отцу и сыну Павловым, сообщили в Минском городском суде.

Топ-менеджерам ФК "Сквич" суд огласит приговор 16 августа
© Pixabay
Белэнерго предупредило белорусов об электриках-мошенниках

Информацию о возбуждении уголовного дела и задержании известного застройщика домов на Бельского и в Каменной Горке, который "увел" 14 миллиардов неденоминированных рублей у дольщиков, огласил Комитет государственного контроля в конце 2015 года. Расследование проводил Следственный комитет Беларуси.

"16 августа в 16:00 суд Фрунзенского района Минска огласит судебное постановление по уголовному делу в отношении двух фигурантов данного дела", — сообщили Sputnik во вторник в суде.

Там уточнили, что основному фигуранту предъявлено обвинение по ч. 4 ст. 210 "Хищение", по ч. 3 ст. 424 "Злоупотребление властью или служебными полномочиями" Уголовного кодекса Беларуси, младшему фигуранту предъявлено обвинение по ч. 2 ст. 17, ч. 3 ст. 424.

Как сообщили в правоохранительных органах, топ-менеджеры клуба обвиняются в совершении преступлений в ходе строительства клубом многоэтажных жилых домов в Минске. В отношении фигурантов было возбуждено более 30 уголовных дел, которые объединены в одно производство.

 
Теги: Минск
 
 
Ссылка на источник 50
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Обвиняемыми по данному делу проходят отец и сын, старшему из фигурантов грозит наказание до 12 лет лишения свободы.

Комментарии

 
Новости дня
Новости общества
 
Памятник медвежьей семье и коммуналка с чудным видом на город. "Витебск моего детства"
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость

Новости Общества

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

Архив (Новости Общества)

Самое читаемое за неделю
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2017 21.by
Яндекс.Метрика