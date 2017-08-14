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Лукашенко об учебниках: некоторые темы до дури доходят

15.08.2017 12:40 — Новости Общества | Sputnik Беларусь  
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МИНСК, 15 авг — Sputnik. Некоторые темы в белорусских учебниках и школьных программах необходимо корректировать, заявил во вторник в ходе встречи с вице-премьером Василием Жарко и главой Минобразования Игорем Карпенко президент Беларуси Александр Лукашенко.

Глава государства неоднократно высказывался о необходимости усовершенствовать школьные программы и учебники — называл их перегруженными и несовременными. Уже к 2017/2018 учебному году в Беларуси откорректированы некоторые учебные программы и издан ряд новых пособий.

Лукашенко об учебниках: некоторые темы до дури доходят
© Sputnik/ Сергей Лескеть
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"В этом плане (готовности к учебному году — Sputnik) также вопрос первостепенной важности — обновление учебных программ и учебники. Никакой проблемы в этом не вижу. Даже в сроках. Мы ведь не заново создаем учебники, учебные программы. В основном это нормальные учебные программы и учебники. Но некоторые темы, как обнаружилось не только в гуманитарной сфере, но и в учебниках физики, математики, до дури доходят", — отметил Лукашенко.

По словам президента, эти темы необходимо корректировать. Завершить эту работу Лукашенко требует в соответствии с ранее объявленными сроками — чтобы в следующем году "в основном" было завершено издание новых учебников и проработка программ.

"По каждому учебнику можно создать группу. К этому надо привлечь больше практиков, а не академиков. Но и от академиков отказываться нельзя, потому что это люди, которые, образно говоря, находятся наверху знаний", — заключил президент.

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Теги: Минск
 
 
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Президент хочет в следующем году завершить издание новых учебников и доработку учебных программ.

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