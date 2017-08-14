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Лукашенко приказал навести порядок в учебниках

15.08.2017 12:45 — Новости Общества | БДГ  
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Александр Лукашенко встретился с министром образования и вице-премьером и приказал чиновникам навести порядок в учебниках к 2018 году.

Во вторник 15 августа глава государства принял заместителя премьер-министра Василия Жарко и министра образования Игоря Карпенко, поинтересовался ходом вступительной кампании и корректировкой правил приема, а также обсудил предстоящий учебный год.

В этом плане также вопрос первостепенной важности - обновление учебных программ и учебники. Никакой проблемы в этом не вижу. Даже в сроках. Мы ведь не заново создаем учебники, учебные программы. В основном это нормальные учебные программы и учебники. Но некоторые темы, как обнаружилось, надо корректировать”, - отметил Лукашенко. Он также потребовал, чтобы к 2018 году завершить издание новых учебников и доработку учебных программ.

По каждому учебнику можно создать группу. К этому надо привлечь больше практиков, а не академиков. Но и от академиков отказываться нельзя, потому что это люди, которые, образно говоря, находятся наверху знаний”, - отметил он.

Кроме того, президент коснулся темы подготовки к учебному году детей из малообеспеченных семей и детей-сирот. Лукашенко заявил, что 1 сентября все дети “должны быть одинаковыми”, подчеркнув, что речь не о внешнем виде, а о том, чтобы малообеспеченные ничем не выделялись среди других детей.

Напомним, что в феврале этого года вице-премьер Василий Жарко анонсировал переработку школьной программы к новому учебному году.

 
 
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Александр Лукашенко встретился с министром образования и вице-премьером и приказал чиновникам навести порядок в учебниках к 2018 году.

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