МИНСК, 15 авг — Sputnik. Возврат к пятибалльной системе оценки знаний предлагают обсудить в Беларуси, заявил журналистам вице-премьер Василий Жарко после рабочей встречи по вопросам образования с президентом Александром Лукашенко.



© Sputnik Виталий Тимкив Минобразования против слишком большого числа контрольных в школах

Беларусь перешла на десятибалльную систему оценок десять лет назад и с тех пор, по словам чиновников, сохраняется ряд вопросов.

"Много вопросов стоит по десятибалльной системе. Это и иногда бывает субъективизм в оценке. И у нас нет неудовлетворительной оценки. Потому что один балл – это тоже оценка знаний", – сказал Жарко.

По словам вице-премьера, при пятибалльной системе все понимали, что единица и двойка – неудовлетворительные оценки. "Поэтому надо вынести на обсуждение общественности. Может быть, и вернуться к пятибалльной системе", – сообщил Жарко.

"Чтобы каждый понимал: четыре, значит, четыре. Пять, значит – отличник. Нет субъективизма. Что такое 4 с минусом, 4 и 4 с плюсом – 6, 7, 8. Где грань между шестеркой и семеркой, семеркой и восьмеркой?" – задался вопросом вице-премьер, его слова передает БелТА .

Президент, выслушав предложение чиновников, высказался за подробное и широкое обсуждение проблемы.