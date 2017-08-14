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Садись, "двойка": чиновники предлагают вернуться к 5-балльной системе
15.08.2017 13:46 — Новости Общества | Sputnik Беларусь
МИНСК, 15 авг — Sputnik. Возврат к пятибалльной системе оценки знаний предлагают обсудить в Беларуси, заявил журналистам вице-премьер Василий Жарко после рабочей встречи по вопросам образования с президентом Александром Лукашенко.
© Sputnik Виталий Тимкив
Беларусь перешла на десятибалльную систему оценок десять лет назад и с тех пор, по словам чиновников, сохраняется ряд вопросов.
"Много вопросов стоит по десятибалльной системе. Это и иногда бывает субъективизм в оценке. И у нас нет неудовлетворительной оценки. Потому что один балл – это тоже оценка знаний", – сказал Жарко.
По словам вице-премьера, при пятибалльной системе все понимали, что единица и двойка – неудовлетворительные оценки. "Поэтому надо вынести на обсуждение общественности. Может быть, и вернуться к пятибалльной системе", – сообщил Жарко.
"Чтобы каждый понимал: четыре, значит, четыре. Пять, значит – отличник. Нет субъективизма. Что такое 4 с минусом, 4 и 4 с плюсом – 6, 7, 8. Где грань между шестеркой и семеркой, семеркой и восьмеркой?" – задался вопросом вице-премьер, его слова передает
Президент, выслушав предложение чиновников, высказался за подробное и широкое обсуждение проблемы.
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По мнению вице-премьера, в десятибалльной системе оценки есть субъективизм.
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