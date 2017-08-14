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Верховный суд оставил в силе приговор убийце почтальона в Петрикове
15.08.2017 13:58 — Новости Общества | Sputnik Беларусь
МИНСК, 15 авг — Sputnik. Верховный суд Беларуси оставил в силе приговор женщине-убийце почтальона в Петрикове, ей назначено 20 лет колонии общего режима, сообщили в суде.
Гомельский областной суд признал жительницу Петриковского района виновной в
"Апелляционным определением судебной коллегии по уголовным делам Верховного Суда приговор Гомельского областного суда по уголовному делу по обвинению жительницы Петриковского района в совершении преступлений, оставлен без изменения, а апелляционная жалоба защитника обвиняемой без удовлетворения", — сообщили Sputnik во вторник в Верховном суде.
Она признана виновной в
Также она признана виновной в разбое, с причинением тяжкого телесного повреждения, и ей назначено наказание в виде лишения свободы на срок 10 лет с конфискацией имущества, отметили в суде.
Окончательно обвиняемой назначено наказание в виде лишения свободы на срок 20 лет с конфискацией имущества с отбыванием наказания в исправительной колонии в условиях общего режима.
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Окончательно женщине назначено наказание в виде лишения свободы на срок 20 лет с конфискацией имущества с отбыванием наказания в исправительной колонии в условиях...
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