Верховный суд оставил в силе приговор убийце почтальона в Петрикове

МИНСК, 15 авг — Sputnik. Верховный суд Беларуси оставил в силе приговор женщине-убийце почтальона в Петрикове, ей назначено 20 лет колонии общего режима, сообщили в суде.

Гомельский областной суд признал жительницу Петриковского района виновной в убийстве с особой жестокостью 27-летней сотрудницы почты и приговорил ее к 20 годам лишения свободы. Обвиняемая подала жалобу на приговор. Во вторник Верховный суд рассмотрел в апелляционном порядке данное уголовное дело.

"Апелляционным определением судебной коллегии по уголовным делам Верховного Суда приговор Гомельского областного суда по уголовному делу по обвинению жительницы Петриковского района в совершении преступлений, оставлен без изменения, а апелляционная жалоба защитника обвиняемой без удовлетворения", — сообщили Sputnik во вторник в Верховном суде.

Она признана виновной в убийстве , совершенном с особой жестокостью, сопряженном с разбоем и ей назначено наказание в виде лишения свободы на срок 15 лет с конфискацией имущества, сказали в суде.

Также она признана виновной в разбое, с причинением тяжкого телесного повреждения, и ей назначено наказание в виде лишения свободы на срок 10 лет с конфискацией имущества, отметили в суде.

Окончательно обвиняемой назначено наказание в виде лишения свободы на срок 20 лет с конфискацией имущества с отбыванием наказания в исправительной колонии в условиях общего режима.