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Жарко предложил отказаться от учета балла аттестата при поступлении

15.08.2017 14:37 — Новости Общества | Sputnik Беларусь  
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МИНСК, 15 авг – Sputnik. Белорусские чиновники задумались о возможной отмене учета среднего балла школьного аттестата при поступлении в высшие учебные заведения, соответствующую тему поднял во вторник вице-премьер республики Василий Жарко.

Жарко предложил отказаться от учета балла аттестата при поступлении
© Sputnik / Виктор Толочко
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Жарко и министр образования Игорь Карпенко во вторник участвовали во встрече с президентом Беларуси Александром Лукашенко по вопросам совершенствования сферы образования в республике. Так, вновь была затронута тема качества учебников, школьной формы и возможного возврата к пятибалльной системе оценок.

"Надо ли при поступлении учитывать средний балл аттестата. Мы обсуждали на будущее, в перспективе нужно посмотреть, надо ли при поступлении учитывать средний балл аттестата", – Жарко журналистам по итогам встречи у президента.

Вице-премьер признал, что в этой теме "тоже есть вопросы". "Школьники стараются, чтобы подтянуть все знания. Опять же, чтобы здесь не было субъективизма. Это на будущее", – заключил он, слова Жарко привела БелТА.

По итогам вступительной кампании этого года чиновники будут корректировать правила приема – этого в начале лета требовал президент. В частности, сейчас специалисты думают о возможности отмены централизованного тестирования по ряду предметов и о выработке новых подходов при поступлении абитуриентов в вузы.

Сегодня средний балл аттестата заметно влияет на судьбу абитуриентов вузов: он переводится в 100-балльную систему и суммируется с результатами тестирования.

 
Теги: Минск
 
 
Ссылка на источник 42
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Белорусские чиновники в будущем рассмотрят вопрос, чтобы при поступлении в вузы не учитывался средний балл аттестата.

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