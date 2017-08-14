Людей с высшим образованием в Беларуси будет меньше

МИНСК, 15 авг – Sputnik. Постепенно снижать набор на обучение в высших учебных заведениях планируется в Беларуси, заявил журналистам во вторник вице-премьер республики Василий Жарко.



© Sputnik / Виктор Толочко Жарко предложил отказаться от учета балла аттестата при поступлении

Президент Беларуси Александр Лукашенко еще весной в ходе послания парламенту и народу выступил с идеей сократить количество мест для получения высшего образования и число вузов.

"Нам необходимо выстраивать правильную пирамиду обучения. Она у нас немного перевернутая", – сказал Жарко по итогам встречи с президентом по вопросам развития сферы образования.

Вице-премьер отметил: сегодня выпускников вузов в Беларуси в два раза больше, чем тех, кто завершил обучение в учреждениях, предоставляющих среднее специальное и профессионально-техническое образование.

"Надо наоборот выстраивать, чтобы в вуз шел человек наиболее грамотный, подготовленный. Поэтому мы, наверное, будем потихоньку уменьшать количество поступающих в вузы, а давать больше мест для поступления на профессионально-техническое и среднее специальное образование. Чтобы человек, когда завершил обучение в колледже, понимал, куда идет, и поступал в вуз даже пусть на заочную, но сокращенную форму обучения", – пояснил Жарко.

Проведут в Беларуси и аттестацию высших учебных заведений – проверить планируют все учреждения высшего образования. "В стране 51 вуз. Из них 9 – частной формы собственности и 42 государственных. И я понимаю, что их, наверное, для нашей небольшой страны и много", – приводит слова Жарко БелТА .

В Беларуси на один вуз приходится достаточно много студентов – более 6,5 тысячи, тогда как в Польше этот показатель составляет около четырех тысяч. В рейтинге по количеству вузов на душу населения Беларусь занимает лидирующие позиции, как и по охвату населения высшим образованием.