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Белорусов обяжут получать среднее образование
15.08.2017 15:41 — Новости Общества | Sputnik Беларусь
МИНСК, 15 авг — Sputnik. Беларусь может перейти на всеобщее среднее образование, заявил журналистам во вторник министр образования республики Игорь Карпенко.
В конце августа в Минске пройдет республиканский педагогический совет с участием президента, на котором будут подняты концептуальные подходы изменений в сфере образования Беларуси. Одно из предложений — новая форма "всеобуча".
"Главный посыл в этих концептуальных подходах — переход на всеобщее среднее образование. На сегодняшний момент у нас в нормативной базе прописано базовое образование — 9 классов. Мы предлагаем перейти на всеобщее среднее образование", — сказал Карпенко.
Таким образом, чиновники предлагают сделать обязательным окончание 11 классов школ или обязательное получение среднего специального и профессионально-технического образования.
Министр уверен: система образования страны к такому переходу готова, а также при ее помощи можно учитывать каждого ребенка.
"Кроме того, для тех, кто не имеет общего среднего образования, сегодня есть возможность через систему вечерних классов либо группы, которые могут создаваться в обычном учреждении общего среднего образования, получить это среднее образование. У нас сохранился и институт экстерната сдачи экзамена за общую среднюю школу", — заключил министр, его слова привела
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Сегодня всеобщим в республике является только базовое образование - девять классов.
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