Белорусов обяжут получать среднее образование

МИНСК, 15 авг — Sputnik. Беларусь может перейти на всеобщее среднее образование, заявил журналистам во вторник министр образования республики Игорь Карпенко.

В конце августа в Минске пройдет республиканский педагогический совет с участием президента, на котором будут подняты концептуальные подходы изменений в сфере образования Беларуси. Одно из предложений — новая форма "всеобуча".

"Главный посыл в этих концептуальных подходах — переход на всеобщее среднее образование. На сегодняшний момент у нас в нормативной базе прописано базовое образование — 9 классов. Мы предлагаем перейти на всеобщее среднее образование", — сказал Карпенко.

Таким образом, чиновники предлагают сделать обязательным окончание 11 классов школ или обязательное получение среднего специального и профессионально-технического образования.

Министр уверен: система образования страны к такому переходу готова, а также при ее помощи можно учитывать каждого ребенка.

"Кроме того, для тех, кто не имеет общего среднего образования, сегодня есть возможность через систему вечерних классов либо группы, которые могут создаваться в обычном учреждении общего среднего образования, получить это среднее образование. У нас сохранился и институт экстерната сдачи экзамена за общую среднюю школу", — заключил министр, его слова привела БелТА .