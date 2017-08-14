ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Путин назвал организаторов "групп смерти" убийцами

15.08.2017 15:29 — Новости Общества | Sputnik Беларусь  
Размер текста:
A
A
A

МИНСК, 15 авг — Sputnik. Президент России Владимир Путин сравнил создателей так называемых "групп смерти" в социальных сетях с убийцами, об этом он заявил на встрече с руководителем фракции "Единой России" Владимиром Васильевым во вторник.

Путин назвал организаторов "групп смерти" убийцами
© Sputnik Наталья Селиверстова
Группы смерти: в Бобруйске возбуждено дело о склонении к самоубийству

Проблема "групп смерти" в социальных сетях остро встала в конце прошлого года: выяснилось, что многие подростки участвуют в своего рода "играх", которые в итоге завершаются гибелью. Уголовные дела в связи с подобными "развлечениями" заведены и в Беларуси.

"Послушайте, доводят до самоубийства — это что? Это покушение на жизнь человека… Они же еще и деньги на этом зарабатывают. Поэтому, чем они отличаются от убийц? Да ничем не отличаются", — отметил Путин.

Многие активисты, занимающиеся поиском "групп смерти" в социальных сетях, заявляли, что хештеги, по которым их участники узнают друг друга, сейчас активно используются для раскрутки рекламных страниц — подростки активно на них подписываются и приносят их создателям доход.

Читайте также: подробности о "группах смерти" в социальных сетях — как обезопасить своего ребенка >>

 
Теги: Минск
 
 
Ссылка на источник 45
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Президент России подчеркнул, что на таких опасных "развлечениях" злоумышленники зарабатывают.

Комментарии

 
Новости дня
Новости общества
 
Людей с высшим образованием в Беларуси будет меньше
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость

Новости Общества

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

Архив (Новости Общества)

Самое читаемое за неделю
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2017 21.by
Яндекс.Метрика