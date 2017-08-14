МИНСК, 15 авг — Sputnik. Президент России Владимир Путин сравнил создателей так называемых "групп смерти" в социальных сетях с убийцами, об этом он заявил на встрече с руководителем фракции "Единой России" Владимиром Васильевым во вторник.



© Sputnik Наталья Селиверстова Группы смерти: в Бобруйске возбуждено дело о склонении к самоубийству

Проблема "групп смерти" в социальных сетях остро встала в конце прошлого года: выяснилось, что многие подростки участвуют в своего рода "играх", которые в итоге завершаются гибелью. Уголовные дела в связи с подобными "развлечениями" заведены и в Беларуси.

"Послушайте, доводят до самоубийства — это что? Это покушение на жизнь человека… Они же еще и деньги на этом зарабатывают. Поэтому, чем они отличаются от убийц? Да ничем не отличаются", — отметил Путин.

Многие активисты, занимающиеся поиском "групп смерти" в социальных сетях, заявляли, что хештеги, по которым их участники узнают друг друга, сейчас активно используются для раскрутки рекламных страниц — подростки активно на них подписываются и приносят их создателям доход.

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