Верховный суд планирует рассмотреть дело Доната Скакуна 19 сентября

МИНСК, 15 авг – Sputnik. Верховный суд Беларуси рассмотрит резонансное уголовное дело о покушении на убийство учителя минской гимназии №74 в начале осени – 19 сентября.



© Фото: Сергей Балай / БелаПАН СК посоветовал прекратить "баталии" вокруг дела Доната Скакуна

Судебная коллегия по уголовным делам Минского городского суда 7 апреля текущего года вынесла приговор по уголовному делу в отношении Доната Скакуна, учащегося минской гимназии №74 – он за нападение на учительницу был приговорен к восьми годам лишения свободы с отбыванием наказания в воспитательной колонии .

"Назначена предварительная дата судебного разбирательства в апелляционном порядке уголовного дела по обвинению учащегося минской гимназии в покушении на убийство учителя", – сообщили Sputnik во вторник в Верховном суде.

По словам собеседников агентства, судебная коллегия по уголовным делам Верховного суда планирует рассмотреть в апелляционном порядке данное уголовное дело 19 сентября текущего года в 09:30.

Инцидент в гимназии произошел утром 23 мая 2016 года – 15-летний ученик напал на 58-летнюю учительницу русского языка и литературы, нанеся ей 17 ударов ножом . Женщина была госпитализирована, а девятиклассник задержан.

Еще на стадии предварительного расследования дело Скакуна получило большой общественный резонанс, в том числе в соцсетях, где было создано несколько групп в поддержку школьника. В связи с этой ситуацией руководство Следственного комитета и Верховного суда сделало несколько громких заявлений. "Меня обескураживает эта волна, которая развернулась в средствах массовой информации, прежде всего в интернете. Я скажу, что та информация, которая там размещена, не в полной мере отвечает объективной картине происшествия", – заявил журналистам в июне 2017 года глава СК Беларуси Иван Носкевич.

Он также сообщил, что после того, как дело рассмотрит Верховный суд и будет вынесено итоговое решение по делу, СК выступит с официальным заявлением, "чтобы расставить все точки над i".

Первый заместитель председателя Верховного суда Беларуси Валерий Калинкович назвал кампанию в соцсетях в поддержку обвиняемого "прямым давлением на суд".