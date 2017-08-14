ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Верховный суд планирует рассмотреть дело Доната Скакуна 19 сентября

15.08.2017 16:02 — Новости Общества | Sputnik Беларусь  
Размер текста:
A
A
A

МИНСК, 15 авг – Sputnik. Верховный суд Беларуси рассмотрит резонансное уголовное дело о покушении на убийство учителя минской гимназии №74 в начале осени – 19 сентября.

Верховный суд планирует рассмотреть дело Доната Скакуна 19 сентября
© Фото: Сергей Балай / БелаПАН
СК посоветовал прекратить "баталии" вокруг дела Доната Скакуна

Судебная коллегия по уголовным делам Минского городского суда 7 апреля текущего года вынесла приговор по уголовному делу в отношении Доната Скакуна, учащегося минской гимназии №74 – он за нападение на учительницу был приговорен к восьми годам лишения свободы с отбыванием наказания в воспитательной колонии

"Назначена предварительная дата судебного разбирательства в апелляционном порядке уголовного дела по обвинению учащегося минской гимназии в покушении на убийство учителя", – сообщили Sputnik во вторник в Верховном суде. 

По словам собеседников агентства, судебная коллегия по уголовным делам Верховного суда планирует рассмотреть в апелляционном порядке данное уголовное дело 19 сентября текущего года в 09:30.

Инцидент в гимназии произошел утром 23 мая 2016 года – 15-летний ученик напал на 58-летнюю учительницу русского языка и литературы, нанеся ей 17 ударов ножом. Женщина была госпитализирована, а девятиклассник задержан. 

Еще на стадии предварительного расследования дело Скакуна получило большой общественный резонанс, в том числе в соцсетях, где было создано несколько групп в поддержку школьника. В связи с этой ситуацией руководство Следственного комитета и Верховного суда сделало несколько громких заявлений. "Меня обескураживает эта волна, которая развернулась в средствах массовой информации, прежде всего в интернете. Я скажу, что та информация, которая там размещена, не в полной мере отвечает объективной картине происшествия", – заявил журналистам в июне 2017 года глава СК Беларуси Иван Носкевич. 

Он также сообщил, что после того, как дело рассмотрит Верховный суд и будет вынесено итоговое решение по делу, СК выступит с официальным заявлением, "чтобы расставить все точки над i". 

Первый заместитель председателя Верховного суда Беларуси Валерий Калинкович назвал кампанию в соцсетях в поддержку обвиняемого "прямым давлением на суд".

 
Теги: Минск
 
 
Ссылка на источник 0
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Руководство Следственного комитета пообещало выступить с официальным заявлением, "чтобы расставить все точки над i" в деле о покушении на убийство учителя минской...

Комментарии

 
Новости дня
Новости общества
 
Белорусов обяжут получать среднее образование
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость

Новости Общества

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

Архив (Новости Общества)

Самое читаемое за неделю
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2017 21.by
Яндекс.Метрика