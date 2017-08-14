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ГУВД отпустило задержанного российского психолога Козлова

15.08.2017 16:47 — Новости Общества | Sputnik Беларусь  
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МИНСК,15 авг – Sputnik. Минская милиция отпустила задержанного в понедельник в белорусской столице известного российского психолога Михаила Козлова.

"Я снова на свободе! В последнем тренинге "Преодоление" в Минске произошел инцидент, когда ревнивый муж ворвался в зал тренинга и насильно увел свою жену, а она плакала", – написал Козлов в свое аккаунте в Instagram.

Последует


 
Теги: Минск
 
 
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Коуча задержали во время тренинга, который он проводил в столице, психолог считает, что в милиции он оказался из-за ревнивого минчанина.

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