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Дело о взятках в Беларусбанке: в среду планируется допрос обвиняемых

15.08.2017 16:47 — Новости Общества | Sputnik Беларусь  
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МИНСК, 15 авг — Sputnik. Допрос обвиняемых по уголовному делу о взятках в АСБ "Беларусбанк" планируется 16 августа в суде Центрального района Минска, сообщил Sputnik во вторник источник, знакомый с ходом судебного процесса.

В качестве обвиняемых проходят бывший первый зампред Беларусбанка Геннадий Господарик и замдиректора департамента — начальник управления кассового обслуживания департамента по работе с ценностями Николай Цырто.

"Уже допрошены практически все свидетели, за исключением так называемого "главного" свидетеля — минского бизнесмена Александра Бучнева. На среду планируется допрос обвиняемых", — сказал собеседник агентства.

По его словам, на вторник для допроса в качестве свидетеля в суд был вызван сотрудник КГБ.

Собеседник агентства также отметил, что в соответствии с утвержденным планом данного судебного заседания, обвиняемые должны были быть допрошены после допроса всех свидетелей. Как ранее сообщал Sputnik, оба фигуранта дела в первый день отказались давать показания в суде, и Господарик, и Цырто заявили, они согласятся дать показания после того, как будут допрошены все свидетели.

Ранее Sputnik также сообщил, что белорусского бизнесмена Александра Бучнева должны были допросить в суде по делу о взятках бывших топ-менеджеров Беларусбанка 8 августа, но "важный свидетель" в суд не явился. В материалах уголовного дела фигурируют данные о том, что именно Бучнев находится в списке тех, кто передавал денежные вознаграждения топ-менеджерам Беларусбанка за лоббирование интересов подконтрольных ему фирм при проведении банком тендерных торгов.

Как сообщил Sputnik источник, знакомый с материалами данного уголовного дела, "скорее всего, Бучнева-старшего нет в стране, государственное обвинение интересовалось его местонахождением. Была оперативная информация о том, что он в Латвии, где имеет вид на жительство".

 
Теги: Минск
 
 
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Оба фигуранта дела в первый день отказались давать показания в суде, заявив, что согласятся дать показания после того, как будут допрошены все свидетели.

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