И снова реформы: что ждет белорусское образование?

Президент Беларуси Александр Лукашенко во вторник провел встречу с курирующим социальную сферу вице-премьером Василием Жарко и главой Минобразования Игорем Карпенко. По итогам встречи чиновники отчитались об идеях и предложениях, которые были подняты — многие из них можно смело назвать полноценными реформами отечественной системы образования.

Хотят вернуть пятибалльную систему

Как заявил по итогам встречи Жарко, сейчас чиновники задумались о возврате к пятибалльной системе оценок — вместо десятибалльной, которая была введена десять лет назад. По его словам, задуматься о возврате к старой системе заставил субъективизм.

"Что такое 4 с минусом, 4 и 4 с плюсом — 6, 7, 8. Где грань между шестеркой и семеркой, семеркой и восьмеркой?" — задался вопросом вице-премьер.

Президент высказался за широкое обсуждение этой проблемы. Впрочем, онлайн-опрос Sputnik показал: большинство действительно поддерживают возвращение к старым "лебедям" и "пятеркам с плюсом" .

Вузов и людей с "вышкой" станет меньше

Еще весной президент высказался о том, что количество высших учебных заведений в Беларуси (51, включая государственные и частные) не соответствует требованиям страны. Сегодня вновь подняли вопрос о переаттестации всех вузов и возможном сокращении их числа.

Кроме того, чиновники планируют постепенно сокращать количество мест для набора в высших учебных заведениях .

"Надо наоборот выстраивать, чтобы в вуз шел человек наиболее грамотный, подготовленный. Поэтому мы, наверное, будем потихоньку уменьшать количество поступающих в вузы, а давать больше мест для поступления на профессионально-техническое и среднее специальное образование. Чтобы человек, когда завершил обучение в колледже, понимал, куда идет, и поступал в вуз даже пусть на заочную, но сокращенную форму обучения", — пояснил Жарко.

Среднее образование сделают обязательным

Если вы думаете, что эта инициатива не нова, то вы ошибаетесь. Сейчас в Беларуси обязательно только получение базового образования — то есть девяти классов в школе. В будущем же Минобразования хочет, чтобы все обязательно заканчивали или 11 классов, или получали среднее специальное образование.

"Кроме того, для тех, кто не имеет общего среднего образования, сегодня есть возможность через систему вечерних классов либо группы, которые могут создаваться в обычном учреждении общего среднего образования, получить это среднее образование. У нас сохранился и институт экстерната сдачи экзамена за общую среднюю школу", — сказал глава Минобразования Игорь Карпенко.

Средний балл аттестат при поступлении могут не считать

Также белорусские чиновники задумались о возможной отмене учета среднего балла школьного аттестата при поступлении в высшие учебные заведения.



© Sputnik / Виктор Толочко Жарко предложил отказаться от учета балла аттестата при поступлении

"Надо ли при поступлении учитывать средний балл аттестата. Мы обсуждали на будущее, в перспективе нужно посмотреть, надо ли при поступлении учитывать средний балл аттестата", — сказал Жарко журналистам по итогам встречи у президента.

Вполне возможно, что эту норму будут корректировать уже к следующей вступительной кампании — во всяком случае, президент в начале лета анонсировал ряд изменений в правила приема по завершению зачисления абитуриентов этого года.

Новые учебники и одинаковые дети

Сам президент в ходе встречи с чиновниками вновь напомнил о необходимости обновления школьных учебников и учебных программ — по его словам, некоторые темы "доходят до дури" . Причем, как в гуманитарных, так и в точных дисциплинах.

Уже в этом году школьников ждут около трех десятков новых пособий и скорректированные учебные программы. В следующем году эта работа продолжится.

Лукашенко поднял тему и подготовки к школе, вновь отметив, что все дети "должны быть одинаковыми", чтобы "богатые не выделялись". С этим требованием справляются при помощи сохранения обязательного делового стиля в школах.