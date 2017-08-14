МИНСК, 15 авг – Sputnik. Популярный белорусский певец Александр Солодуха подарил сам себе новый автомобиль – Nissan X-Trail, об этом артист рассказал в социальных сетях.

Солодуху часто называют королем белорусской эстрады – под его хиты часто проводят свадьбы и другие праздники, а также он смог почти собрать полную "Минск-Арену" – единственный, кроме Макса Коржа, из всех белорусских артистов.

"По случаю двух грандиозных юбилеев – 30-летия моей творческой деятельности и 25-летия мегахита "Здравствуй, чужая милая" я решил подарить себе новую машину Nissan X-Trail. Спасибо всем вам, дорогие белорусы за то, что вы у меня есть!" – подписал фото с новой машиной Солодуха.

Sputnik изучил стоимость купленной певцом машины у белорусских продавцов. Так, если его новый "железный конь" был выпущен недавно, стоимость машины варьируется от 20 до 25 тысяч долларов США в зависимости от комплектации.