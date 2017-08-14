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Передачи "Пока все дома" больше не будет на Первом канале
15.08.2017 18:27 — Новости Общества | Sputnik Беларусь
МИНСК, 15 авг — Sputnik. Российский Первый канал в новом сезоне больше не будет показывать популярную передачу "Пока все дома", сообщили во вторник российские СМИ.
Программа "Пока все дома" с ее бессменным ведущим Тимуром Кизяковом выходила на экраны с 1992 года. Передачу снимает не сам "Первый канал" — ее закупают у компании Кизяковых "Дом".
"Первый канал в новом телесезоне не будет закупать программу "Пока все дома", — сказал источник
Официально Первый канал пока не комментирует эту информацию.
Ряд экспертов связывают разрыв отношений между компанией "Дом" и Первым каналом из-за скандала вокруг эпизодов "У вас будет ребенок" — видеовизиток детей-сирот, которые показывали в эфире "Пока все дома". Рубрику вела жена Кизякова Елена. Журналисты выяснили, что на подобных роликах создатели шоу зарабатывали больше положенного.
Ранее в августе стало известно, что Первый канал покинули телеведущие Андрей Малахов ("Пусть говорят") и Александр Олешко ("Точь-в-точь").
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По информации СМИ, проведенная проверка показала, что финансирование программы проходило с нарушениями, в частности на одну из рубрик деньги поступали от...
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