МИНСК, 15 авг — Sputnik. Российский Первый канал в новом сезоне больше не будет показывать популярную передачу "Пока все дома", сообщили во вторник российские СМИ.

Программа "Пока все дома" с ее бессменным ведущим Тимуром Кизяковом выходила на экраны с 1992 года. Передачу снимает не сам "Первый канал" — ее закупают у компании Кизяковых "Дом".

"Первый канал в новом телесезоне не будет закупать программу "Пока все дома", — сказал источник РИА Новости .

Официально Первый канал пока не комментирует эту информацию.

Ряд экспертов связывают разрыв отношений между компанией "Дом" и Первым каналом из-за скандала вокруг эпизодов "У вас будет ребенок" — видеовизиток детей-сирот, которые показывали в эфире "Пока все дома". Рубрику вела жена Кизякова Елена. Журналисты выяснили, что на подобных роликах создатели шоу зарабатывали больше положенного.

Ранее в августе стало известно, что Первый канал покинули телеведущие Андрей Малахов ("Пусть говорят") и Александр Олешко ("Точь-в-точь"). Последний ушел на НТВ вести детский проект "Ты Супер! Танцы" .