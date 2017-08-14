|
Украинка, показавшая Лукашенко грудь, вызвала его свидетелем по делу
15.08.2017 19:05 — Новости Общества | Sputnik Беларусь
МИНСК, 15 авг — Sputnik. Активистка Femen Анжелина Диаш, пытавшаяся сорвать встречу президентов Украины и Беларуси, оголив грудь, пришла на допрос в управление полиции в Киеве в костюме аборигена и с копьем в руках, сообщает во вторник украинское интернет издание
21 июля во время церемонии подписания документов президентами Петром Порошенко и Александром Лукашенко
Во вторник киевская полиция вызвала Диаш на допрос. Активистка Femen пришла в управление в необычном костюме.
"Это одеяние племени "украинские людоеды". Потому что Украина, в которой людей судят за мирный протест — это варварская страна", — прокомментировала внешний вид Диаш организатор движения Femen в Украине Анна Гуцол.
На допросе Диаш вручили подозрение об использовании заведомо поддельного документа, по которому она попала на брифинг президентов.
По информации местных СМИ, девушке грозит статья 358 УК Украины "Подделка документов, печатей, штампов и бланков, их сбыт, использование поддельных документов". Санкция статьи предусматривает крупный штраф, а также арест на срок до шести месяцев или ограничения свободы до двух лет.
В свою очередь активистка вызвала свидетелями Порошенко и Лукашенко по делу о хулиганстве.
Кроме того, по словам Диаш, это ее второе уголовное дело. "Первое было по статье хулиганство в Беларуси", — цитирует Диаш издание.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Украинской активистке вручили подозрение об использовании заведомо поддельного документа, по которому она попала на брифинг президентов 21 июля.
|
Архив (Новости Общества)
Комментарии