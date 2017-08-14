Психолог о жестоких тренингах и униженных слушателях

МИНСК, 15 авг — Sputnik. Человек после тренингов личностного роста часто чувствует эйфорию, в состоянии которой у него зашкаливает ощущение всемогущества, рассказала Sputnik психолог, гештальт-терапевт Анна Масилевич.

Минчанка написала заявление в милицию о том, что автор тренингов личностного роста Михаил Козлов мошенническим путем завладел ее денежными средствами в размере 250 долларов США и оскорбил ее, унизив честь и достоинство. По жалобе слушательницы тренингов в понедельник вечером российский психолог был задержан , но уже через несколько часов его отпустили.

"Если во время тренинга участнику приходилось делать что-то, что обычно он не делает и по собственному желанию делать бы не стал, то впоследствии может почувствовать себя использованным, униженным или может чувствовать эйфорию, ощущать собственное всемогущество и силу. Эйфория длится обычно недолго. На этом воодушевлении правда можно успеть что-то в своей жизни изменить, и не всегда в лучшую сторону. В таком состоянии у человека может отказывать критическое мышление. Зато ощущение всемогущества зашкаливает", — прокомментировала ситуацию Масилевич.

Именно этим, по ее словам, и объясняется появление очень разных, вплоть до противоположных, отзывов о тренингах.

Может быть и так, что человек испытал унижение, но признаться даже себе в этом не может. И это понятно. Человек поверил обещаниям, огромные надежды возлагал на тренинг и тренера, деньги заплатил, и не маленькие. Чтобы не уронить достоинство, защитить свою самооценку от такого удара, может оправдывать ситуацию, в которой оказался. "Посетитель тренинга может утверждать, что получил полезный опыт. Уж если попал в подобную ситуацию, следовал указаниям тренера, приходится отстаивать справедливость этих действий, чтобы не признавать своего унижения", — считает психолог.

"Во время таких тренингов человеку обычно не дают времени подумать, примерить задание к себе, решить, хочет ли он его выполнять, просто говорят, что это задание для "тех, кто хочет успеха, денег и т.д.". Хотят, конечно, все. И вот тут прячется манипуляция, которую я бы назвала "на слабо": "А тебе слабо?". Большинство не хочет быть лузерами. Чтобы не быть лузером, а быть "успешным", "просветленным", еще каким-то, люди готовы на многое. В том числе следовать указаниям тренера и выполнять любые задания, ожидая эффекта таблетки: неприятно, горько, но сейчас подействует, и все будет хорошо", — пояснила Масилевич.

Конечно, не все тренинги строятся по такому принципу. Изначально формат тренинга предполагает выработку полезных навыков в безопасной обстановке при поддержке тренеров и широко используется в разных сферах, и не только в психологии.

Психолог дала несколько советов, которые позволят понять, что тренинг личностного роста вам не подходит и не приведет к желанным счастью и благополучию.

"Если на тренинге господствует догматичность, мнение участника вовсе не принимается во внимание и даже подавляется. Притом тренер чрезвычайно харизматичен, на него хочется быть похожим, и тренер это поощряет. Причем для того, чтобы приобрести новый опыт, стать более уверенным в себе, узнать что-то новое не обязательно ввергать себя в сильный стресс и выполнять задания типа демонстрировать свое голое тело или его части, рассказывать подробности своей интимной жизни на сцене и т.д. Большое количество незнакомых людей — это уже стрессовая ситуация. Обычно человеку требуется какое-то время, чтобы привыкнуть, захотеть что-то рассказать. Для формата групп и тренингов подходят, например, различные ролевые игры, когда участникам раздаются задания, которые они должны выполнить самостоятельно или в группе", — пояснила психолог. Любой участник может отказаться от выполнения чего-либо.

Например, объединиться и представить, что нужно проехать автостопом по странам Европы с десятью долларами в кармане. Люди сообща продумывают модель решения задания. Выполняя такое задание, человек может переживать разное: и растерянность, и страх, и неловкость, и азарт, и удовольствие. Чувствует поддержку группы и остается в безопасности.

"В терапии человек учится прислушиваться к себе. Ведь для одного публичное выступление хорошо, а другому оно — лишний стресс, кому-то нравится одеваться ярко, модно, а кому-то это не нужно. В терапии учат не быть кем-то, а открывать себя", — пояснила Масилевич.