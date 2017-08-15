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Потери "Первого канала": от Малахова до Кизякова

16.08.2017 09:36 — Новости Общества | Sputnik Беларусь  
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МИНСК, 16 авг — Sputnik. С отказом российского "Первого канала" от передачи "Пока все дома" телеканал потерял третьего за месяц ведущего, работавшего уже много лет.

Потери "Первого канала": от Малахова до Кизякова
© Sputnik Екатерина Чеснокова
Передачи "Пока все дома" больше не будет на "Первом канале"

Во вторник стало известно о том, что "Первый канал" отказался от покупки передачи "Пока все дома". В эфир программа выходила уже 25 лет, а ее ведущий Тимур Кизяков был одним из самых узнаваемых лиц телеканала.

Кроме того, в августе "Первый" покинул ведущий "Точь-в-точь" Александр Олешко — для него не нашлось подходящего проекта, теперь артист будет вести проект "Ты Супер! Танцы" на НТВ.

Шоком для поклонников стал и уход с "Первого" Андрея Малахова, который работал на канале более 20 лет и стал автором самой рейтинговой передачи — ток-шоу "Пусть говорят". Пока сам Малахов никак официально не комментировал свой уход, только намекал на возможный уход в декретный отпуск, но его место ведущего уже заменил Дмитрий Борисов.

Таким образом, "Первый канал" за месяц лишился трех топовых телеведущих — и всех по разным причинам.

Самым скандальным получился именно отказ от "Пока все дома" — многие связывают этот факт с тем, что Кизяков получал дополнительное финансирование рубрики "У вас будет ребенок" и зарабатывал на социальном проекте о детях-сиротах. Однако пока "Первый канал" это не комментирует.

Не так давно громко ушел с "Первого" известный продюсер Макс Фадеев — он не был ведущим канала, но работал в детском шоу "Голос". В свое время также "первую кнопку" покидал Максим Галкин, однако спустя несколько лет он вернулся. Еще один из самых известных ведущих — Николай Дроздов — не сотрудничает с каналом уже более десяти лет. Регулярно в СМИ появляются слухи и о возможном уходе бессменной ведущей "Времени" Екатерины Андреевой, однако телезвезда по-прежнему работает на канале.

Кроме того, в июле этого года скончалась бывшая ведущая "Доброго утра" и "Времени" на "Первом" Елена Миронова. 

 
Теги: Минск
 
 
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Только за август этого года российская "первая кнопка" потеряла трех узнаваемых телеведущих.

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