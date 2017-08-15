Популярный пост Обамы и другие рекордсмены Twitter

МИНСК, 16 авг – Sputnik. Запись экс-президента США Барака Обама с цитатой африканского политического деятеля Нельсона Манделы стала самой популярной за всю историю Twitter.

"Никто не рождается с ненавистью к другому человеку из-за цвета кожи, происхождения или религии. Люди должны учиться ненавидеть, и если они могут научиться ненавидеть, то их можно научить любить, потому что любовь более естественна человеческому сердцу", – написал Обама, разделив цитату на три записи.

"No one is born hating another person because of the color of his skin or his background or his religion…" pic.twitter.com/InZ58zkoAm — Barack Obama (@BarackObama) 13 августа 2017 г.

Обама сделал запись после беспорядков в Вирджинии. Она в общей сложности понравилась пяти миллионам пользователей, ею поделились больше миллиона. Бывший президент США сопроводил цитату снимком, на котором запечатлен рядом с детьми разного цвета кожи.

В американском Шарлотсвилл (штат Вирджиния) произошли массовые протесты с участием альтернативных правых. Жертвой беспорядков стал один протестующий, два полицейских погибли при крушении вертолета. В городе объявлен режим чрезвычайной ситуации.

Обама – не впервые становится рекордсменом. В 2012 году его запись в микроблоке "Еще четыре года" стала самой популярной по итогам года. Твит набрал более 800 тысяч ретвитов и 300 тысяч пользователей добавили его в "Избранное".

До этого одним из самых популярных твитов соцсети была запись певицы Арианы Гранде, набравшая 2,72 миллиона лайков. Певица сделала запись после теракта 22 мая в Манчестере, который произошел во время ее концерта.

"Я сломлена. От всего сердца, мне очень-очень жаль. У меня нет слов", — написала тогда исполнительница.

broken.

from the bottom of my heart, i am so so sorry. i don't have words. — Ariana Grande (@ArianaGrande) 23 мая 2017 г.

Порой твиты становились популярными, даже если не были посвящены катастрофе. Твит ведущей "Оскара" Эллен Дедженерес от 2014 года с фотографией знаменитостей, получивших Оскар, собрал к сегодняшнему дню 3,4 миллиона ретвитов.