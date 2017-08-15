|
Популярный пост Обамы и другие рекордсмены Twitter
16.08.2017 10:25 — Новости Общества | Sputnik Беларусь
МИНСК, 16 авг – Sputnik. Запись экс-президента США Барака Обама с цитатой африканского политического деятеля Нельсона Манделы стала самой популярной за всю историю Twitter.
"Никто не рождается с ненавистью к другому человеку из-за цвета кожи, происхождения или религии. Люди должны учиться ненавидеть, и если они могут научиться ненавидеть, то их можно научить любить, потому что любовь более естественна человеческому сердцу", – написал Обама, разделив цитату на три записи.
Обама сделал запись после беспорядков в Вирджинии. Она в общей сложности понравилась пяти миллионам пользователей, ею поделились больше миллиона. Бывший президент США сопроводил цитату снимком, на котором запечатлен рядом с детьми разного цвета кожи.
В американском Шарлотсвилл (штат Вирджиния) произошли массовые протесты с участием альтернативных правых. Жертвой беспорядков стал один протестующий, два полицейских погибли при крушении вертолета. В городе объявлен режим чрезвычайной ситуации.
Обама – не впервые становится рекордсменом. В 2012 году его запись в микроблоке "Еще четыре года" стала самой популярной по итогам года. Твит набрал более 800 тысяч ретвитов и 300 тысяч пользователей добавили его в "Избранное".
До этого одним из самых популярных твитов соцсети была запись певицы Арианы Гранде, набравшая 2,72 миллиона лайков. Певица сделала запись после теракта 22 мая в Манчестере, который произошел во время ее концерта.
"Я сломлена. От всего сердца, мне очень-очень жаль. У меня нет слов", — написала тогда исполнительница.
Порой твиты становились популярными, даже если не были посвящены катастрофе. Твит ведущей "Оскара" Эллен Дедженерес от 2014 года с фотографией знаменитостей, получивших Оскар, собрал к сегодняшнему дню 3,4 миллиона ретвитов.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Запись Барака Обамы с цитатой Нельсона Манделы бьет рекорды популярности в Twitter.
|
Архив (Новости Общества)
Комментарии