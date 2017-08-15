МИНСК, 16 авг — Sputnik. Правоохранительные органы не нашли в Беларуси бизнесмена Александра Бучнева, который не является в суд для допроса по делу о взятках в Беларусбанке, данную информацию озвучил государственный обвинитель Юрий Шерснев в среду в суде Центрального района Минска.

В качестве обвиняемых проходят бывший первый зампред Беларусбанка Геннадий Господарик и замдиректора департамента — начальник управления кассового обслуживания департамента по работе с ценностями Николай Цырто.

"Поступили документы из органов внутренних дел на запрос, касающийся установления причин неявки гражданина Бучнева в суд для допроса", — сказал Шерснев.

По его словам, по месту жительства в доме в Боровлянах Бучнева нет, дом закрыт, его телефон не отвечает, и установить местонахождение свидетеля невозможно.

Также, как отметил гособвинитель, из КГБ поступил ответ о проведении аналогичных мероприятий по установлению местонахождения Бучнева. Сотрудниками КГБ установлено, что его в стране нет, он находится на лечении в Латвии. Сын Бучнева сообщил правоохранительным органам, что его отец будет продолжать лечение и прибудет в Беларусь в конце сентября-начале октября, сказал прокурор.

Суд принял решение огласить показания Бучнева на стадии предварительного расследования без его присутствия.

Государственный обвинитель зачитал в суде заявление Бучнева на имя председателя КГБ Валерия Вакульчика, которое он написал 9 июня 2015 года.

"Без какого либо принуждения добровольно заявляю, что Цырто требовал от меня незаконного вознаграждения за поставку оборудования. Я передал ему в сумму не менее 300 тысяч долларов США, потом сумму в размере 350 тысяч долларов", — зачитал прокурор показания бизнесмена.

Также Бучнев написал заявление о суммах, которые передавал Господарику. В своем заявлении в КГБ свидетель написал, что раскаивается и готов оказывать содействие следствию.