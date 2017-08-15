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Оплатить школьные обеды в Минске можно будет только по безналу
16.08.2017 11:24 — Новости Общества | Sputnik Беларусь
МИНСК, 16 авг – Sputnik. Все школы столицы с 1 сентября будут принимать оплату за обеды только по безналичному расчету – через ЕРИП, сообщили Sputnik в Главном управлении потребительского рынка (ГУПР) Мингорисполкома.
© Sputnik Алексей Куденко
О введении безналичной оплаты за школьные обеды в Минске стало известно в начале текущей недели, однако подробности нововведения пока не объявлялись.
Как узнал Sputnik в ГУПР, с 1 сентября родители смогут оплачивать обеды детей в школах исключительно по безналичной форме – сделать это наличными больше будет нельзя.
Как подчеркнули собеседники агентства, заплатить за обед можно будет не только в отделении банка, но и онлайн.
Каждому ученику присвоят номер, по которому и будет проходить оплата. Чиновники поясняют нововведения удобством для родителей, которые теперь смогут внести деньги за обеды ребенка в один клик.
Приблизительное меню для школьников белорусскими властями уже согласовано, однако стоимость обедов остается неизвестной: ее, как и цену за учебники, устанавливает Совет министров.
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Платить за обеды наличными в столичных школах с 1 сентября больше не получится.
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