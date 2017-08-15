ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Оплатить школьные обеды в Минске можно будет только по безналу

16.08.2017 11:24 — Новости Общества | Sputnik Беларусь  
Размер текста:
A
A
A

МИНСК, 16 авг – Sputnik. Все школы столицы с 1 сентября будут принимать оплату за обеды только по безналичному расчету – через ЕРИП, сообщили Sputnik в Главном управлении потребительского рынка (ГУПР) Мингорисполкома.

Оплатить школьные обеды в Минске можно будет только по безналу
© Sputnik Алексей Куденко
За школьные обеды можно будет платить по безналу

О введении безналичной оплаты за школьные обеды в Минске стало известно в начале текущей недели, однако подробности нововведения пока не объявлялись.

Как узнал Sputnik в ГУПР, с 1 сентября родители смогут оплачивать обеды детей в школах исключительно по безналичной форме – сделать это наличными больше будет нельзя.

Как подчеркнули собеседники агентства, заплатить за обед можно будет не только в отделении банка, но и онлайн.

Каждому ученику присвоят номер, по которому и будет проходить оплата. Чиновники поясняют нововведения удобством для родителей, которые теперь смогут внести деньги за обеды ребенка в один клик.

Приблизительное меню для школьников белорусскими властями уже согласовано, однако стоимость обедов остается неизвестной: ее, как и цену за учебники, устанавливает Совет министров.

Читайте ответы на частые вопросы о школьных обедах в Беларуси >> 

 
Теги: Минск
 
 
Ссылка на источник 56
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Платить за обеды наличными в столичных школах с 1 сентября больше не получится.

Комментарии

 
Новости дня
Новости общества
 
Дело о взятках в Беларусбанке: "важного" свидетеля искали КГБ и МВД
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость

Новости Общества

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

Архив (Новости Общества)

Самое читаемое за неделю
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2017 21.by
Яндекс.Метрика