Какими будут новые школьные дневники на 2017/2018 год?

Обложки школьных дневников на 2017-2018 год представлены на официальном сайте Министерства образования Беларуси.

Полиграфические предприятия выпустили 29 образцов дневников, из которых ученики смогут себе выбрать те, которые им понравятся.

На обложках – изображения первопечатника Франциска Скорины, Национальной библиотеки Беларуси, очертания границ республики, национальный белорусский узор вышиванка, национальные памятники культуры Беларуси. Изображения представлены в традиционной зелено-красной цветовой гамме, желтом и голубом «васильковом» цвете.