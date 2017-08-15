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Какими будут новые школьные дневники на 2017/2018 год?

16.08.2017 11:55 — Новости Общества | БДГ  
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Обложки школьных дневников на 2017-2018 год представлены на официальном сайте Министерства образования Беларуси.

Полиграфические предприятия выпустили 29 образцов дневников, из которых ученики смогут себе выбрать те, которые им понравятся.

На обложках – изображения первопечатника Франциска Скорины, Национальной библиотеки Беларуси, очертания границ республики, национальный белорусский узор вышиванка, национальные памятники культуры Беларуси. Изображения представлены в традиционной зелено-красной цветовой гамме, желтом и голубом «васильковом» цвете.

Напомним, 15 августа Александр Лукашенко встретился с министром образования и вице-премьером и приказал чиновникам навести порядок в учебниках к 2018 году.

 
 
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Обложки школьных дневников на 2017-2018 год представлены на официальном сайте Министерства образования Беларуси. Полиграфические предприятия выпустили 29 образцов...

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